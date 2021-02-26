+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Культура
26 Февраля 2021, 21:51

Проект из Башкирии получил грант Президента России: началась работа над созданием фильма об Уфе

В Башкортостане пройдут съемки документального фильма под названием "Уфа - город-герой труда".

Проект журналиста Артема Валиева получил президентский грант в рамках развития гражданского общества. Известно, что фильм расскажет о сложностях военного времени. Автор проекта отметил, что уже прорабатываются локации, которые связаны с военным периодом в истории столицы Башкортостана.
В частности, известно, что кинематографисты уже побывали в музеях "Башинформсвязи", "Почты России", УМПО, в музее Коминтерна в Кушнаренково.
Планируется, что в прокат фильм выйдет уже в этом году. Его покажут, как в кинотеатрах, так и в интернете.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru