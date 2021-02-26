Проект из Башкирии получил грант Президента России: началась работа над созданием фильма об Уфе

Проект журналиста Артема Валиева получил президентский грант в рамках развития гражданского общества. Известно, что фильм расскажет о сложностях военного времени. Автор проекта отметил, что уже прорабатываются локации, которые связаны с военным периодом в истории столицы Башкортостана.

В частности, известно, что кинематографисты уже побывали в музеях "Башинформсвязи", "Почты России", УМПО, в музее Коминтерна в Кушнаренково.

Планируется, что в прокат фильм выйдет уже в этом году. Его покажут, как в кинотеатрах, так и в интернете.