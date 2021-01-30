В Уфе изменили формат проведения фестиваля «Молодость Fest»

Теперь выступить на музыкальной площадке приглашаются начинающие исполнители в стиле рэп. Лучшие из них примут участие на сцене фестиваля «Новая Атланта 2», который пройдет нынешним летом. Но и это еще не все: участники конкурса смогут получить денежные призы в размере от 10 до 100 тысяч рублей.