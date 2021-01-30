В Уфе изменили формат проведения фестиваля «Молодость Fest»
В Башкирии ряд СМИ высказались в негативном ключе в адрес предстоящего фестиваля «Молодость Fest», его организаторов и исполнителей. В связи с этим было принято решение об изменении формата мероприятия.
Теперь выступить на музыкальной площадке приглашаются начинающие исполнители в стиле рэп. Лучшие из них примут участие на сцене фестиваля «Новая Атланта 2», который пройдет нынешним летом. Но и это еще не все: участники конкурса смогут получить денежные призы в размере от 10 до 100 тысяч рублей.
Напомним, фестиваль пройдет в воскресенье, 31 января в Уфе на сцене «Уфа-Арена». Начало – в 14.00, вход для школьников и студентов – 1 рубль.
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