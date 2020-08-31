Стали известны подробности проведения в Башкирии Дня национального костюма

В этом году мероприятие пришлось на 17 апреля, а потому проводилось онлайн. Кроме того, оно будет проводиться во 2-ю пятницу сентября. В этом году оно придется на 11 сентября и будет проходить онлайн. Будут проведены выставки, мастер-классы, дефиле и другие запланированные мероприятия. Об этом сказал Фанур Ягафаров, вице-премьер правительства РБ, который вел выступление на башкирском языке. В то же время на экране можно было увидеть субтитры его речи на русском языке.