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31 Августа 2020, 20:54

Стали известны подробности проведения в Башкирии Дня национального костюма

День национального костюма народов Башкирии будет проводиться в 3-ю пятницу апреля.

В этом году мероприятие пришлось на 17 апреля, а потому проводилось онлайн. Кроме того, оно будет проводиться во 2-ю пятницу сентября. В этом году оно придется на 11 сентября и будет проходить онлайн. Будут проведены выставки, мастер-классы, дефиле и другие запланированные мероприятия. Об этом сказал Фанур Ягафаров, вице-премьер правительства РБ, который вел выступление на башкирском языке. В то же время на экране можно было увидеть субтитры его речи на русском языке.
Отметим, что 11.09.2020 года в 19:00 на площадке за Конгресс-холлом пройдет хоровод, в котором имеет возможность принять участие каждый, кто будет в нацкостюме.
Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, отметил, что 11 сентября он наденет национальный костюм. Он также добавил, что у всех желающих будет возможность выступить на родном для них языке.
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