Один из районов Башкирии получил автоклуб

В Зилаирском районе Башкортостана работники культуры в рамках реализации одного из нацпроектов стали владельцами третьего автоклуба.
С помощью такого многофункционального мобильного передвижного культурного центра можно провести практически любое мероприятие в любом месте.
Отметим, что в районе насчитается более 50 деревень и сел и только в 22 из них есть клубы. Первая поездка автомобильного клуба с выездным мероприятием запланирована уже на завтра, 1 сентября.
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