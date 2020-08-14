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Культура
14 Августа 2020, 19:23

Башкирия выиграла 30 млн рублей на модернизацию кинозалов

По словам Амины Шафиковой, руководителя минкульта Башкирии, Фонд кино огласил итоги федерального конкурса по поддержке региональных кинозалов.

По ее словам, республика стала обладателем 6 грантов, общая сумма которых составила чуть менее 30 миллионов. То есть, кроме 10 региональных кинозалов, уже отремонтированных благодаря грантам, удастся провести модернизацию в 2 залах в Давлеканово, а также в селах Стерлибашево, Раевский, Иглино, Чекмагуш. По словам министра, каждое помещение получит около 5000000 рублей.
Она добавила, что Радий Хабиров, руководитель республики, хотел бы, чтобы современные кинозалы к концу следующего года были во всех муниципалитетах республики и сейчас данная задача реализуется.
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