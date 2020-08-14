Башкирия выиграла 30 млн рублей на модернизацию кинозалов

По ее словам, республика стала обладателем 6 грантов, общая сумма которых составила чуть менее 30 миллионов. То есть, кроме 10 региональных кинозалов, уже отремонтированных благодаря грантам, удастся провести модернизацию в 2 залах в Давлеканово, а также в селах Стерлибашево, Раевский, Иглино, Чекмагуш. По словам министра, каждое помещение получит около 5000000 рублей.