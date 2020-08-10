В Башкирии, в рамках нацпроекта, откроются 3 модельные библиотеки на сумму 20 млн рублей

Речь идет о Наумовской сельской библиотеке № 35 Стерлитамакского района, Центральной районной библиотеке Кугарчинского района и Старокалмашевской сельской библиотеке Чекмагушевского района. Известно, что всего было подано 8 заявок.

Отметим, что упомянутые учреждения получат возможность подключения к качественному высокоскоростному интернету, новую технику и мебель, а также специальные станции для оформления читательских билетов электронного типа и самостоятельной выдачи книг.