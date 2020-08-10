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Культура
10 Августа 2020, 19:53

В Башкирии, в рамках нацпроекта, откроются 3 модельные библиотеки на сумму 20 млн рублей

Три библиотеки в Башкирии стали победителями конкурсного отбора на создание в следующем году модельных муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Речь идет о Наумовской сельской библиотеке № 35 Стерлитамакского района, Центральной районной библиотеке Кугарчинского района и Старокалмашевской сельской библиотеке Чекмагушевского района. Известно, что всего было подано 8 заявок.
Отметим, что упомянутые учреждения получат возможность подключения к качественному высокоскоростному интернету, новую технику и мебель, а также специальные станции для оформления читательских билетов электронного типа и самостоятельной выдачи книг.
Создание библиотек модельного типа дает возможность создания на базе существующих учреждений площадок для проведения различных мероприятий и клубов по интересам.
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