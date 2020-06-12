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Культура
12 Июня 2020, 21:09

Модельер из Башкирии рассказал, чем вдохновлялся, когда создавал костюм для Хабирова

Радик Хайруллин, модельер из Уфы, поделился концепцией создания камзола, который надевает Радий Хабиров, руководитель Башкортостана.

Костюм руководителя Башкирии является репликой традиционных нарядов местных воинов, но на современный лад. Сейчас национальная одежда, переделанная с учетом современных реалий, очень модная. Подобные наряды можно найти в гардеробе многих известных людей. Не стали исключением и Радий Хабиров.
По словам историка Ильдара Габдрафикова, башкиры всегда были сословием, что относилось к разряду воинов, по причине чего большая часть одежды похожа именно на военную форму. Он считает очень правильным ношение Хабировым национального современного костюма, благодаря чему он способствует популяризации такой одежды.
Добавим, что в Башкортостане, День национального костюма отмечают 16 апреля.
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