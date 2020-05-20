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Культура
20 Мая 2020, 20:38

Башкирия в числе других регионов проведет онлайн-трансляцию молитвы во время Ураза-байрам

Мероприятия, что приурочены к празднованию Ураза-байрам в этом году в Башкирии будут проведены в режиме онлайн.

Это делается для того, чтобы не допустить в республике распространения COVID-19. Данное решение было принято Радием Хабировым, руководителем Башкортостана после консультаций с коллегами из других регионов.
Идею проведения молитвы при помощи онлайн-трансляции поддержали главы Челябинска, Оренбурга, Самары, Удмуртии и Татарстана. Отметим, что ранее православные жители страны в таком режиме отметили Пасху.
В этом году Ураза-байрам будет отмечаться 20 мая. Учитывая, что праздничный день выпадает на воскресенье, 25 мая будет в республике нерабочим днем. Радий Хабиров также призвал жителей Башкирии воздержаться от больших семейных застолий, дабы свести шансы заболеть к минимуму.
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