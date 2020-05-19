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Культура
19 Мая 2020, 22:47

В Башкирии в сфере культуры грядет масштабное обновление

Пресс-служба Министерства культуры Башкирии сообщает, что в рамках реализации нацпроекта "Культура", что был утвержден Владимиром Путиным, президентом РФ, в регионе будет возведено 27 новых сельских домов культуры, а в 52 учреждениях будет проведен ремонт.

В этом году планируется возвести сельский дом культуры на 300 мест в селе Ябалаково Илишевского района и построить дом культуры в Явгильдино Караидельского района, а также в других населенных пунктах.
По словам Амины Шафиковой, министра культуры Башкирии, такой серьезной модернизации отрасль еще не знала.
Ранее стало известно, что пять районов Башкирии купят автоклубы, а также будет увеличено количество модельных библиотек. В 14 муниципальных детских школ искусств и 3 государственных профучреждения будут приобретены новые музыкальные инструменты.
А чуть менее 700 специалистов в области регионального искусства и культуры смогут пройти обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.
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