В Башкирии в сфере культуры грядет масштабное обновление

В этом году планируется возвести сельский дом культуры на 300 мест в селе Ябалаково Илишевского района и построить дом культуры в Явгильдино Караидельского района, а также в других населенных пунктах.

По словам Амины Шафиковой, министра культуры Башкирии, такой серьезной модернизации отрасль еще не знала.

Ранее стало известно, что пять районов Башкирии купят автоклубы, а также будет увеличено количество модельных библиотек. В 14 муниципальных детских школ искусств и 3 государственных профучреждения будут приобретены новые музыкальные инструменты.

А чуть менее 700 специалистов в области регионального искусства и культуры смогут пройти обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.