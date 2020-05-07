+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Культура
7 Мая 2020, 20:02

Новые музыкальные инструменты поступили в Уфимское училище искусств в рамках нацпроекта

Несколько дней назад, новые отечественные фортепиано «Михаил Глинка» появились в Уфимском училище искусств. В настоящий момент. На 600 учащихся студентов прислали лишь 5 музыкальных инструментов, произведённых в Российской Федерации.

Руководитель учебного заведения Лидия Воробьёва отметила, что денежные средства, которые пошли на покупку необходимых музыкальных инструментов, тематической литературы и прочего оборудования выделялись в рамках нацпроекта «Культура». Первым делом удалось приобрести пять замечательных фортепиано «Михаил Глинка». По словам Лидии Воробьёвой, все в Уфимском училище искусств очень благодарны властям республики Башкирия и представителям Минкульта Башкортостана.
В тоже самое время, невозможно по-настоящему изучить качество инструментов, ведь обучение в Уфимском училище искусств осуществляется дистанционно. Музыкальные инструменты уже установили в учебных аудиториях.
У фортепиано «Михаил Глинка» роскошное звучание и прекрасный внешний вид.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru