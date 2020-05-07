Новые музыкальные инструменты поступили в Уфимское училище искусств в рамках нацпроекта

Руководитель учебного заведения Лидия Воробьёва отметила, что денежные средства, которые пошли на покупку необходимых музыкальных инструментов, тематической литературы и прочего оборудования выделялись в рамках нацпроекта «Культура». Первым делом удалось приобрести пять замечательных фортепиано «Михаил Глинка». По словам Лидии Воробьёвой, все в Уфимском училище искусств очень благодарны властям республики Башкирия и представителям Минкульта Башкортостана.