Уфимский художник отказался перерисовывать свой стрит-арт в поддержку врачей напротив РКБ

Смотря на рисунок издали, может показаться, что доктор показывает вирусу непристойный жест, но присмотревшись вблизи, становится видно, что он показывает ему указательный палец, а не средний. Мэрия столицы Башкортостана предлагала Лукьянову, что работает в жанре стрит-арт, заменить палец на фигу, но он отказался. Такую информацию распространил Telegram-канал РосСкандал.
Добавим, что за основу граффити, которое вызвало неоднозначное отношение многих, взята карикатура карикатуриста М. Джей Хиблена из Великобритании. В оригинальном варианте, созданном британцем, врач смотрит на уродливое лицо вируса и показывает ему средний палец, что обозначает непристойный жест. В созданном жителем Уфы варианте, доктор показывает ему указательный палец.