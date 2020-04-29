+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Культура
29 Апреля 2020, 15:10

Уфимский художник отказался перерисовывать свой стрит-арт в поддержку врачей напротив РКБ

Художник из Уфы, Артур Лукьянов, создал рядом с РКБ им. Куватова рисунок-граффити, чтобы поддержать медиков в борьбе с COVID-19.

Смотря на рисунок издали, может показаться, что доктор показывает вирусу непристойный жест, но присмотревшись вблизи, становится видно, что он показывает ему указательный палец, а не средний. Мэрия столицы Башкортостана предлагала Лукьянову, что работает в жанре стрит-арт, заменить палец на фигу, но он отказался. Такую информацию распространил Telegram-канал РосСкандал.
Добавим, что за основу граффити, которое вызвало неоднозначное отношение многих, взята карикатура карикатуриста М. Джей Хиблена из Великобритании. В оригинальном варианте, созданном британцем, врач смотрит на уродливое лицо вируса и показывает ему средний палец, что обозначает непристойный жест. В созданном жителем Уфы варианте, доктор показывает ему указательный палец.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru