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Культура
27 Апреля 2020, 17:42

В Башкирии культработники отмечают высокий уровень полученных знаний в проекте «Творческие люди»

В Башкирии с 2019 года успешно действует проект «Творческие люди». Реализуется он в рамках нацпроекта «Культура» и направлен на повышение квалификации работников культуры.

По результатам прошлого года на базе ведущих вузов России в проекте участвовали 370 работников культуры республики. Занятия проходили в форме дистанционного обучения.
В 2020 году первый поток слушателей курсов стартовал в апреле. Всего же свою квалификацию повысят более 680 человек.
Сотрудники библиотек, музеев, театрально-концертных организаций региона подключились к лекциям, которые проводят Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Российский институт театрального искусства и другие образовательные учреждения Российской Федерации.
Проект получил от участников положительные отзывы, отметив высочайший уровень полученных знаний.
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