В Башкирии культработники отмечают высокий уровень полученных знаний в проекте «Творческие люди»

По результатам прошлого года на базе ведущих вузов России в проекте участвовали 370 работников культуры республики. Занятия проходили в форме дистанционного обучения.

В 2020 году первый поток слушателей курсов стартовал в апреле. Всего же свою квалификацию повысят более 680 человек.

Сотрудники библиотек, музеев, театрально-концертных организаций региона подключились к лекциям, которые проводят Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Российский институт театрального искусства и другие образовательные учреждения Российской Федерации.