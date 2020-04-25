Нуримановский район Башкирии первым получил автоклуб

Линиза Халилова, руководитель отдела культуры Нуримановского района, отметила, что внутри автоклуба есть все необходимое оборудование для культработников: микрофоны, экран, проектор, ноутбуки и прочее.

Всего же в Нуримановском районе лишь 25 населенных пункта из 51 имеют собственный клуб, а расстояние до них от райцентра порой составляет около 60 километров. И наличие такого автоклуба для жителей района большое подспорье.

О.Ярилова, замминистра культуры РФ и руководитель национального проекта "Культура", особо выделила тот факт, что Башкортостан на четыре месяца раньше получил первый автоклуб.