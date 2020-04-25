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Культура
25 Апреля 2020, 14:33

Нуримановский район Башкирии первым получил автоклуб

Клуб на колесах даст возможность организовывать различные культурно-массовые мероприятия в дальних уголках районов. Одними из первых, кто испытает новинку стали работники культуры Нуримановского района.

Линиза Халилова, руководитель отдела культуры Нуримановского района, отметила, что внутри автоклуба есть все необходимое оборудование для культработников: микрофоны, экран, проектор, ноутбуки и прочее.
Всего же в Нуримановском районе лишь 25 населенных пункта из 51 имеют собственный клуб, а расстояние до них от райцентра порой составляет около 60 километров. И наличие такого автоклуба для жителей района большое подспорье.
О.Ярилова, замминистра культуры РФ и руководитель национального проекта "Культура", особо выделила тот факт, что Башкортостан на четыре месяца раньше получил первый автоклуб.
Планируется что еще четыре района республики - Зилаирский, Караидельский, Баймакский и Татышлинский, до конца 2020 года получат новинку в помощь.
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