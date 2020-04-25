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Культура
25 Апреля 2020, 13:32

Еще в трех районах Башкирии создадут модельные библиотеки

Минкультуры Башкирии сообщило о том, что в рамках нацпроекта "Культура" в республике дополнительно создадут еще 3 модельные библиотеки.

Регион по итогам федерального конкурса получит более 6 млн рублей из бюджета страны при софинансировании своих средств в размере более 4 млн рублей. Средства будут направлены на создание модельных бибилиотек в трех районах Башкирии: Туймазинском, Дюртюлинском и Благоварском.

Модельные библиотеки должны соответствовать единому стандарту: в них будет предусмотрен доступ к сети интернет, образовательным и информационным онлайн-ресурсам, а также периодической печати. Посещаемость библиотек, согласно результатам целевых показателей национального проекта, должна увеличиться в 1,5-2 раза.
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