Еще в трех районах Башкирии создадут модельные библиотеки

Регион по итогам федерального конкурса получит более 6 млн рублей из бюджета страны при софинансировании своих средств в размере более 4 млн рублей. Средства будут направлены на создание модельных бибилиотек в трех районах Башкирии: Туймазинском, Дюртюлинском и Благоварском.



Модельные библиотеки должны соответствовать единому стандарту: в них будет предусмотрен доступ к сети интернет, образовательным и информационным онлайн-ресурсам, а также периодической печати. Посещаемость библиотек, согласно результатам целевых показателей национального проекта, должна увеличиться в 1,5-2 раза.