17 апреля текущего года в Республике Башкортостан ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан будут организованы мероприятия в формате онлайн

Все они будут размещаться согласно плану проведения в одноименномплейлисте на Youtube-канале Дома дружбы народов РБ (https://www.youtube.com/playlist?list=PLr9is48FrUhnle9TsX1gGnmP4jLzo4W80); открытый онлайн урок для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан «Национальный башкирский костюм»; онлайн уроки для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан по истории и культуре Башкортостана, мировой художественной культуре о национальных костюмах народов, проживающих в Башкортостане;республиканский флешмоб «Фото в национальных костюмах». Все желающие смогут разместить свои фотографии с хештэгами #мойнациональныйкостюм#милликостюм #культурабашкирии #народыбашкирии #нацкостюмэтомоднов социальных сетях Vkontakte, и Instagram. Работы участников будут перепостены в официальные аккаунты Дома дружбы народов РБ в Vkontakte (https://vk.com/ddn_rb), Facebook (https://www.facebook.com/ddnrespbash), и Instagram (https://www.instagram.com/ddn_rb/).Финальный видеоролик с фотографиями участников будет размещен 18 апреля 2020 г. на Youtube-канале Дома дружбы народов РБ и продублирован в аккаунтах социальных сетей учреждения; серия онлайн мастер-классов по изготовлению элементов башкирского и русского национального костюма (Официальный сайт РЦНТ РБ: https://rcntrb.com/ru/, Instagram: https://www.instagram.com/rcnt_rb/, Facebook: https://www.facebook.com/RSNTRB, YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr6e6u7s4gVienLMZiaG..); виртуальная выставка национальных костюмов по залам Национального музея Республики Башкортостан (Официальный сайт: https://museumrb.ru/); танцевальный флешмоб «Я в национальном костюме»: показ танцев народов России в национальных костюмах из фонда Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова (Официальный сайт: http://gaskarov-ensemble.ru/, YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUnxRrQ0c0LEj-zAIMjedyw, ВКонтакте https://vk.com/gaskarov.ensemble, Инстаграм: @gaskarov.ensemble); МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир приглашает принять участие в флешмобе: «Есть башкирский костюм? Покажи его миру!Национальная одежда - это достояние народа, изучив которого, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Мы можем совершить увлекательное путешествие из одного рода в другой и увидеть каким удивительным разнообразием отличалась башкирская народная одежда. Национальный костюм многолик. Познакомьте всех с региональными особенностями национальной одежды» выкладывайте ваше фото в башкирском национальном костюме (обязательно укажите регион проживания и ваш род) в Facebook, ВКонтакте или Instagram с хештегом#КурултайНациональныйкостюм #королтаймилликейем.