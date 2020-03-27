"Поговори со мной, моя звезда"

Светлана Ивановна Салиева (Айметова) родилась 18 марта 1950 года в д. Укозяш в семье Ивана Васильевича и Янипы Ямаевны Айметовых. Отец был участником Великой Отечественной войны, прожил очень короткую жизнь. В 1953 году, в 32 года, он умер после тяжелой болезни, оставив 28-летнюю жену одну с двумя маленькими дочерьми. В 1957 году Светлана пошла учиться в 1 класс Старо-Акбулатовской начальной школы. Первым учителем был известный спортсмен Денис Тимиркаевич Тимиркаев из села Чураево. В 1965 году, после окончания школы, поступила в Благовещенское педучилище. Завершив его, приехала в свой район и была направлена в Ирсаевскую 8-летнюю школу учительницей начальных классов. С 1969 по 1972 годы проработала в этой школе. Уже тогда стала писать стихи-миниатюры для детей, которые использовала в своей школьной работе. В 1973 году по комсомольской путевке уехала в Ростов-на Дону, на завод Россельмаш. С августа 1973 года до марта 1976 проработала слесарем механосборочных работ в сборочном цехе комбайнов.

В 1976 году вернулась в Мишкино и стала работать в инспекции Росгосстраха экономистом, где проработала более 13 лет. Затем вернулась в школу. С 1990 по 2000 годы работала учителем начальных классов Мишкинской средней школы

№ 1. В 1998 году в городе Йошкар-Ола была издана книга «Мишкан - мыйын шулдыр» (Мишкино - мои крылья) со стихами поэтов нашего района. В их числе были и стихи Светланы Ивановны.

В 2000-2010 годы работала заведующей музейным отделом Мишкинского РДК.

С мая 2010 года С. Салиева находится на заслуженном отдыхе. Все свое свободное время она посвящает созданию стихов и песен, а также поет в народном ансамбле ветеранов «Мишкан сем».

Светлана Ивановна - человек лирической натуры, ее душа в постоянном поиске, поэтому к своим стихам она начала писать музыку. Так появились ее песни «О, Мишкан», «Колыбельная внуку», «Шочмо вер» и др., которые звучали в ее собственном исполнении, а сейчас ее песни исполняют С. Каншаева, ансамбли «Ужара», «Мишкан сем» и др.

Светлана Ивановна со своим мужем Аликом вырастили двух замечательных сыновей - Станислава и Дениса. На радость всем подрастают внуки Сережа, Ваня и Анечка.

Стихи С. Салиевой печатаются в районной газете «Келшымаш» и в региональной газете «Чолман». Светлана Ивановна является финалистом республиканского проекта 2019 года «Время творить». Она отмечена Благодарственным письмом Республиканской общественной организации ветеранов.

На презентации книги С. Салиевой библиотекари И. Айбердина и О. Зайнитдинова рассказали о жизненном и творческом пути С. Салиевой. С поздравлениями выступили заместитель главы администрации Мишкинского района по социальным вопросам Л. Александрова, председатель совета ветеранов Мишкинского района Ю. Балахнина. Светлана Ивановна читала свои стихотворения, рассказала о темах, которые ее волнуют, о том, что на творчество ее вдохновляют родная природа, дружная семья, близкие и подруги. Вокальными коллективами «Муро эм», «Мишкан сем», «Ужара», народным хором Мишкинского РДК, вокалистами С. Каншаевой, А. Ибулаевым, Т. Исадыковой были исполнены песни на стихи и музыку С. Салиевой. Музыкальный подарок поэтессе преподнесли ее сыновья Станислав и Денис, внук Сергей и сноха Регина. С поздравлениями выступили ценители творчества поэтессы: Р. Ялаева, М. Гареева, Н. Ишалина, родственники: Нина и Андриян Изиляевы, Геннадий и Вера Изибаевы, Лиза Баширова и др. Приятной неожиданностью для Светланы Ивановны стало поздравление Василия Пашкина от лица бывших учеников. Дмитрий Ямаев поздравил поэтессу от лица своего братишки Дениса.

В завершение Светлана Ивановна подарила свою книгу с автографом друзьям и родственникам, а также краеведческой библиотеке.

Коллектив краеведческой библиотеки от души поздравляет Светлану Ивановну с прекрасным юбилеем, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов, вдохновения! Благодарит за прекрасную встречу, за любовь к родному краю, за пропаганду человеческих ценностей, таких, как любовь, верность, преданность, дружба.