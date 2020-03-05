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Культура
5 Марта 2020, 17:32

В Башкирии из улицы Октябрьской революции хотят сделать уфимский Арбат

В Уфе специалист по развитию городов С.Капков высказал мнение, что город не может называться столицей без пешеходной зоны.

Капков отметил, что в центре любого города должна быть пешеходная улица. И это в первую очередь касается тех мест, где имеется историческая застройка, поскольку они формируют как туристическую, так и предпринимательскую активность. Специалист привел в пример такие города как Казань, Коломна, Иркутск, Москва.
Вопрос о реализации в Уфе своей пешеходной улицы был актуален и раньше. Тогда уфимский Арбат хотели сделать из двух улиц - Советская и вдоль «Арт-Квадрата».
Изучив окрестности улицы Октябрьской революции, команда Сергея Капкова заключила, что замена двустроннего движения на одностороннее не окажет негативного влияния на доступность центра города. Было также предложено переименовать улицу Октябрьской революции.
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