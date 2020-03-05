В Башкирии из улицы Октябрьской революции хотят сделать уфимский Арбат

Капков отметил, что в центре любого города должна быть пешеходная улица. И это в первую очередь касается тех мест, где имеется историческая застройка, поскольку они формируют как туристическую, так и предпринимательскую активность. Специалист привел в пример такие города как Казань, Коломна, Иркутск, Москва.
Изучив окрестности улицы Октябрьской революции, команда Сергея Капкова заключила, что замена двустроннего движения на одностороннее не окажет негативного влияния на доступность центра города. Было также предложено переименовать улицу Октябрьской революции.