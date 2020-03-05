В Башкирии из улицы Октябрьской революции хотят сделать уфимский Арбат

Капков отметил, что в центре любого города должна быть пешеходная улица. И это в первую очередь касается тех мест, где имеется историческая застройка, поскольку они формируют как туристическую, так и предпринимательскую активность. Специалист привел в пример такие города как Казань, Коломна, Иркутск, Москва.

Вопрос о реализации в Уфе своей пешеходной улицы был актуален и раньше. Тогда уфимский Арбат хотели сделать из двух улиц - Советская и вдоль «Арт-Квадрата».