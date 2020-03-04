Первая детская премия «Бирешмә!» - Не сдавайся!

Ребята с разных уголков республики получили свои заслуженные награды в семи основных номинациях. Инсаф Мигранов с Бижбулякского, Гульназ Бирганова и Гулия Искужина с Бурзянского, Фанзиль Гайнетдинов с Мечетлинского, Гульсясак Шарипова с Хайбуллинского районов, Ляйсан Хамитова из города Ишимбай и Рената Хакимова из Уфы были признаны жюри победителями. Иделю Хакимову и Булату Буранову телеканал «Тамыр» вручил специальный приз за большие творческие успехи.

Супруга Главы республики Каринэ Хабирова поблагодарила телеканал «Тамыр» за вклад в духовное воспитание подрастающего поколения.

- Поздравляю замечательный телеканал «Тамыр» с днем рождения. 28 лет - это немало, не каждый телеканал может похвастаться таким возрастом. Желаю вам процветания, чтобы вы дальше также росли, разрастались, вовлекали еще больше детей в творчество, в медиа индустрию!

Каринэ Владимировна подарила специальный приз юному герою Инсафу Мигранову - победителю в номинации «Бирешмә! Ярҙам ит». Мальчик в одиночку переплыл на лодке реку и спас из воды пожилого мужчину. «Мне просто надо было вытащить человека. Я даже не подумал про страх. Если бы я начал раздумывать, он мог бы задохнуться и умереть»,- говорит маленький герой. В семье Миграновых трое детей, Инсаф - старший. Сестренка Сафия и братишка Салим по праву гордятся старшим братом.

Чествовали победителей руководители ведомств, медиаперсоны и молодые музыканты, звезды башкирской эстрады.

Яркие новые номера в честь победителей подготовили главные герои полюбившегося зрителям первого подросткового сериала на башкирском языке «Бирешмә!». Им принадлежит и идея детской премии. Гульгена Багаутдинова, Гальсар Байгускарова, Хайдар Валиев, Данир Гимадиев непросто придумали идею премии, но и приложили все усилия превратить историю в праздник добра и признания заслуг юных героев. В 2019 году проект «Первая детская премия «Бирешмә!» был удостоен Бронзового Орфея - главной награды Высшей телевизионной премии России «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевидение и жизнь. Социальный проект».

- У победителей, несмотря на юный возраст, непростая судьба, есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей. Но все они смогли преодолеть трудности и идти к цели, к мечте. Ценность премии в том, что дети учатся признавать успехи и радоваться за сверстников, анализировать и давать самооценку своим поступкам. Это очень важно, - говорит директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина.

Коллектив телеканала «Тамыр» благодарит всех, кто помог превратить вручение детской премии в грандиозный праздник чести и добра: коллективу ГКЗ "Башкортостан", Стерлитамакскому хлебокомбинату "СТЕРХ", Сети оптик "Мастер зрения", студии цветов "Клевер" .

- Спасибо родному Тамыру, - говорит обладатель специального приза Идель Хакимов. - Я думал, что красная дорожка - шутка, оказалось, нет. Я первый раз прошел по красной дорожке, было очень волнительно и весело. Вы мне даете силы, столько добра в вас!