В Башкирии станет больше современных модельных библиотек

В текущем году 3 учреждения культуры получат статус модельных: в Туймазинском, Дюртюлинском и Благоварском районах. Для их модернизации федеральный бюджет выделит 20 млн рублей.

В общей сложности в РБ будет обновлено около 20 библиотек. При помощи нацпроекта они получат статус образовательных и интеллектуальных центров, где любой желающий сможет получить современные информационные услуги.