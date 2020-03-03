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Культура
3 Марта 2020, 20:54

В Башкирии станет больше современных модельных библиотек

В Башкирии начнется прием заявок на получение статуса модельной библиотеки. Претенденты в рамках нацпроекта «Культура» смогут сделать это в конце марта, а результаты узнать в следующем году.

В текущем году 3 учреждения культуры получат статус модельных: в Туймазинском, Дюртюлинском и Благоварском районах. Для их модернизации федеральный бюджет выделит 20 млн рублей.
В общей сложности в РБ будет обновлено около 20 библиотек. При помощи нацпроекта они получат статус образовательных и интеллектуальных центров, где любой желающий сможет получить современные информационные услуги.
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