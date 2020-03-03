Состязались марийские богатыри

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было подать заявку. Посостязаться вызвались 13 смельчаков. Мишкинский район представили 8 конкурсантов, двое участников были из Краснокамского района, по одному человеку из Калтасинского, Балтачевского районов и города Нефтекамска. Этот конкурс объединил несколько поколений - самому молодому участнику было 16 лет, а самым старшим по 69 лет.

Открывая праздник, ведущий пригласил на сцену всех участников "Марий патыр", которые предстали перед зрителями в народных костюмах, а затем станцевали.

Думаю, самым интересным и запомнившимся как зрителям, так и самим участникам, стала стрельба из лука. Это было первым испытанием. Взять в руки это старинное оружие и почувствовать себя богатырем из былин - особое ощущение. Перед состязанием с конкурсантами провели инструктаж. Шквалистый ветер очень мешал стрельбе. И все же в целом, несмотря на то, что это было впервые в их жизни, все стреляли очень даже неплохо. Стрелы Ю. Иксанова и А. Петрова попали в 9, у большинства - в 5, 6, 7 и 8. Были, конечно, и промахи.

Вторым испытанием для марийских богатырей стало представление себя – и чем оригинальней, тем лучше. В этом конкурсе также учитывались визитки, которые участники присылали ранее.

Затем марийские патыры продемонстрировали свои таланты. Это были исполнение песен под тальянку, под гитару, танцев, декламирование стихов. При этом кто-то выступил с группой поддержки, кто-то индивидуально. Зрители всех поддерживали громкими аплодисментами и возгласами, а порой сами пускались в пляс.

Перед членами жюри встала сложная задача - выбрать победителей. В каждом участнике была своя изюминка, своя уникальная, неповторимая энергия, поэтому каждый был отмечен особой номинацией.

Артур Сайпанов из деревни Магашлы Балтачевского района - «Уста гармоньчо» ("Лучший гармонист"), Байрам Бакиров из села Куяново Краснокамского района - «Уста мурызо» ("Лучший певец"), Виталий Изиляев из деревни Озерки - «Кумылым савырыше» (приз зрительских симпатий), Вадим Байназов из Буклендов - «Уста куштызо» ("Лучший танцор"), Рамиль Мурзаханов из Нижнесорокино - «Эн чолга» ("Самый яркий"), Афанасий Иликбаев из города Нефтекамска - «Эн виян» ("Самый сильный"), Тимофей Михайлов из Кайраково - «Эн чулым» ("Самый бойкий"), Андрей Якупов из Изимарино - «Мут мастар» ("Мастер слова"), Владимир Аптыкаев из деревни Баймурзино - «Пусо шинча» ("Зоркий глаз"), Юрий Иксанов из Камеево - «Тале пикшызе» ("Меткий лучник").

Ну, а победителями стали три настоящих марийских богатыря: диплом 1 степени получил Андрей Петраев из деревни Амзибаш Калтасинского района, диплом 2 степени – Максим Андреев из Елышево Мишкинского района, диплом 3 степени – Вениамин Илинбаев из Краснокамского района.

Конкурс «Марий патыр» стал праздником настоящих мужчин – сильных, талантливых, ярких!