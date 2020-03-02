В Башкирии в рамках нацпроекта пройдет конкурс среди молодых музыкантов
Национальный проект «Культура» успешно реализуется в Республике Башкортостан. Так, в рамках осуществляемых по данному проекту мероприятий пройдет 2-ой конкурс имени А.Франка. Состоится он в Уфе с 23 по 28 ноября на базе института искусств им. Загира Исмагилова.
Александр Франк являлся учеником известного пианиста 20 века Константина Игумнова и затем, на протяжении долгого времени, являлся завкафедры специального фортепиано. За годы преподавательской деятельности музыкант воспитал целую плеяду молодых пианистов. Среди них и его сын - профессор, заслуженный артист РФ И РБ Лев Франк, преподаватель УГИИ им. Загира Исмагилова. Собственно он и является организатором конкурса.
Подать заявку на участие в конкурсе могут обучающиеся школ искусств и музыкальных школ, студенты и аспиранты без ограничения по возрасту. Сделать это можно до 20 октября по электронному адресу почты: [email protected].
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