В Башкирии в рамках нацпроекта пройдет конкурс среди молодых музыкантов

Александр Франк являлся учеником известного пианиста 20 века Константина Игумнова и затем, на протяжении долгого времени, являлся завкафедры специального фортепиано. За годы преподавательской деятельности музыкант воспитал целую плеяду молодых пианистов. Среди них и его сын - профессор, заслуженный артист РФ И РБ Лев Франк, преподаватель УГИИ им. Загира Исмагилова. Собственно он и является организатором конкурса.