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Культура
7 Января 2020, 01:30

В Башкирии официально открыли культурную столицу финно-угорского мира в селе Мишкино

Мишкинский район на протяжении всего 2020 года будет носить титул культурной столицы финно-угорского мира.

Обойдя в международном конкурсе разу двух претендентов на это звание из Эстонии, селу Мишкино сегодня передали своеобразный символ – деревянного медведя. Его населенный пункт будет хранить у себя в течение целого года.
Сегодня в районном Дворце культуры собрались марийские коллективы из различных деревень. У каждого из них свой диалект, свои костюмы, своя самобытность.
В данное время в селе Мишкино проживают около 7 тысяч человек. 70 процентов из них составляет народ мари. Находясь бок о бок с людьми других национальностей марийский народ не утратил своих обычаев и красоту родного языка.
В рамках проекта в Мишкинском районе пройдет 12 культурных событий международного уровня. Все они будут направлены на знакомство, изучение и возрождение культуры финно-угорских народов.
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