В Башкирии официально открыли культурную столицу финно-угорского мира в селе Мишкино

Обойдя в международном конкурсе разу двух претендентов на это звание из Эстонии, селу Мишкино сегодня передали своеобразный символ – деревянного медведя. Его населенный пункт будет хранить у себя в течение целого года.

Сегодня в районном Дворце культуры собрались марийские коллективы из различных деревень. У каждого из них свой диалект, свои костюмы, своя самобытность.

В данное время в селе Мишкино проживают около 7 тысяч человек. 70 процентов из них составляет народ мари. Находясь бок о бок с людьми других национальностей марийский народ не утратил своих обычаев и красоту родного языка.