В деревне Малонакаряково Мишкинского района праздновали Троицу

Праздник Троицы перенял многие обряды этого праздника. Основными составляющими были ритуалы, связанные с культом растительности, девичьи гулянья, поминание умерших. На троицкой (семицкой) неделе девочки 7–12 лет ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и внутри, дети наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу.







Все это было отражено в театрализованном представлении, которое подготовили участники художественной самодеятельности Малонакаряковского сельского Дома культуры при поддержке народного фольклорного ансамбля «Ручейки». Площадь перед сельским Домом культуры была разукрашена березами, вокруг которых молодые девушки водили хоровод, загадывали желания, плели венки.







Гостей праздника хозяева встречали песней, квасом и блинами. Посмотреть на праздничное представление приехали соседи из близлежащих деревень, районного центра.





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Всех собравшихся с этим знаменательным днем поздравили представитель администрации района, секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, глава администрации СП Староарзаматовский сельсовет С. Саликов, глава СП Новотроицкий сельсовет Л. Чухнина, председатель совета ветеранов города Бирска А. Трапезников.







— Поздравляю всех с днем Святой Троицы. Желаю, чтобы в душе всегда была надежда, в сердце было место для любви, все вокруг цвело и хорошело, — пожелала собравшимся Татьяна Александровна Коледина.







После торжественной части начался праздничный концерт, где приняли участие не только малонакаряковцы, но и гости мероприятия — ансамбль ветеранов «Надежда» (с. Мишкино), заведующая Кигазытамаковским сельским клубом Т. Зарипова и другие. Большую поддержку хозяевам оказали работники РДК М. Салимов, Р. Плотников.



