На прошлой неделе Мишкинский район посетили исследователи из далекой Прибалтики

Л. Ямурзина, хоть и живет в Эстонии, родилась и выросла в нашем районе, сейчас является председателем Таллинского общества мари. Она исследует обычаи и традиции восточных мари, их одежду и утварь. Особое место уделяет марийской народной женской одежде, получила грант на тему «Идентичность марийской женщины в Эстонии».







Ильдико Лехтинен старший научный сотрудник Музея культур при Музейном Ведомстве Финляндии, доктор филологических наук, председатель Общества М. Кастрена. Финская исследовательница в нашем районе известна давно, так как приезжает уже в седьмой раз. В первый раз побывала ещё в далеком 1984 году. Марийскую культуру изучает более тридцати лет. Знает и язык. Отдельное внимание уделяет традиционной марийской одежде. Это — её любимая область исследования.







Гостей в четверг утром возле здания администрации района встретили заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район Л. Александрова, знаток родного края и марийской культуры Р. Ялаева, руководитель марийского историко-культурного центра А. Ибулаев и местный мушан Эсен Элай.







Затем состоялась встреча с главой администрации МР Мишкинский район П. Трапезниковым. Во время встречи Павел Владимирович горячо поблагодарил гостей за то, что они проявляют интерес к культуре марийского народа, отметил, что в следующем году Мишкино станет столицей финно-угорского мира. К этому времени нужно облагородить и территорию района, и уделить особое внимание развитию языка и культуры народа мари.











Ильдико Лехтинен отметила, что восточные мари смогли сохранить свою удивительную и древнюю культуру, и пожелала всем, живущим в районе, беречь и развивать эту культуру. Ведь это наше самое дорогое богатство, вызывающее всё новый и новый интерес в исследовательских кругах.







— Я надеюсь и верю, добавила она, что марийцы не перестанут уважать свой язык и культуру. Если будет самоуважение, будет желание изучать и развивать родную культуру. А это, в основном, зависит от марийской женщины. Ведь в воспитании подрастающего поколения огромную роль играют именно матери…







Остается только согласиться со словами финской исследовательницы и пожелать ей и ее коллеге Людмиле Ямурзиной плодотворной работы. Мы верим, что их стараниями мир увидит ещё не одну книгу об уникальной культуре народа мари.