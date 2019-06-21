В Мишкинском районе прошел праздник гармони «Шокталте… шокталте…»

Он проводился здесь впервые, хотя в районе проходит уже в седьмой раз (раньше проводился около деревни Баймурзино) и был приурочен к марийскому обрядовому празднику «Семык».

К проведению праздника, подготовке места для устройства мероприятия начали готовиться заранее, если быть точнее, с 10 мая, когда был организован первый субботник. Первым делом возле деревни Левицкое открыли место для моления «Шелык». Обряд провел местный мушан Эсен Элай. Затем началась работа по благоустройству: были очищены родники, река, отремонтирован мост, сделана гравийная дорожка, прибиты указатели к родникам и речке, местам для поклонений, запрудили водоем, соорудили сцену, прибили скамейки.

К моменту проведения праздника, на 13 июня, все работы были завершены, что заслуживает благодарности.

На праздник съехались более 30 мастеров и виртуозов самого народного инструмента и коллективы художественной самодеятельности из республик Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, городов Санкт-Петербург и Москва, Краснокамского, Калтасинского, Бирского, Мишкинского районов Республики Башкортостан. И, конечно же, активными участниками стали сами хозяева.

До начала мероприятия присутствующие побывали на святом роднике «Паймет Памаш», смогли увидеть и дотронуться до родового дерева Паймет Пунчо.

Праздник начался в Баймурзинском сельском Доме культуры, который радушно распахнул свои объятия артистам и многочисленным гостям. Затем плавно перешел на заранее подготовленное место около деревни Левицкое. Поляна в этот день превратилась в живое красочное полотно. И она как нельзя лучше подошла для встреч такого множества гостей. Было где развернуться с задорными песнями и танцами, торговыми палатками.

День выдался теплым и солнечным. Мероприятие проходило на открытом воздухе. Пришли послушать игру на гармони и стар и млад, приехали жители из соседних сел и деревень.

С этим знаменательным днем всех собравшихся поздравили глава администрации района П. Трапезников, секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, глава СП Баймурзинский сельсовет Т. Байбулатов.

— Фестиваль проходит в этой деревне не случайно. У нас сложилась традиция проведения мероприятий в местах компактного проживания марийского народа. В связи с этим деревни с малочисленным населением остаются в стороне. А ведь именно они больше всего нуждаются в поддержке и создании, пусть ненадолго, вот такой сферы общения, — говорит руководитель ансамбля «Акарт» Владимир Хамитов. — Порадовало то, с каким вниманием отнеслись в администрации района и сельского поселения к идее проведения праздника. Надеемся, что в этой деревне фестиваль станет традиционным.

… И вот растянула меха гармошка. Заиграла музыка, и летняя сцена зацвела красными, голубыми, зелеными костюмами. Одни исполнители сменяли других. Зазвучали озорные частушки, лихие наигрыши, веселые попурри, различные музыкальные композиции, народные песни, поднимающие настроение и греющие душу.

— Играй, гармонь, играй на всю катушку! Давай, гармонь, и пляску, и частушку! — разносилось над поляной далеко окрест. Зрители горячими аплодисментами встречали каждый коллектив, каждого исполнителя. Покорили их сердца своей игрой самый молодой гармонист (7 лет) Иван Петраев из д. Амзибаш Калтасинского района и шестикратный лауреат различных конкурсов, дипломант 16 конкурсов, обладатель Гран-При международного Московского фестиваля в проекте Дианы Гурцкой, автор-исполнитель Изи Карина (Ватютова) из Звениговского района Республики Марий Эл.

Завершились выступления. Все участники удостоились дипломов, памятных значков и призов.