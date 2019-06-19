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Культура
19 Июня 2019, 12:04

В Мишкинском районе определили лучший гостиный двор Сабантуя‑2019

В конкурсе «Лучший гостиный двор» в этом году участвовали все СП района, ПЖКХ «Мишкинское», агроколледж. Каждый из них постарался на славу: кто-то удивил убранством столов, кто-то предметами старины, кто-то выставкой сельскохозяйственных продуктов. У каждого из них была своя изюминка, что и ставила членов жюри в затруднительное положение.

Если описать каждого отдельно, то, конечно же, пальму первенства одержало СП Мишкинский сельсовет. Просторный двор вместил в себя очень много: кроме ломившихся изобилием столов, посетителей привлекли и фотовыставка учеников фотошколы «Взгляд» У. Небогатиковой, ручные цветы и светильники, удивительные творения местных художников Рима и Дима Галимовых, пруд с рыбками и многое другое. Поэтому и члены жюри единогласно отдали первое место именно им.
Урьядинское сельское поселение првлекло к себе внимание людей своей сельскохозяйственной выставкой. В то же время здесь можно было купить и целебный кумыс из козьего молока, и творог, и сметану. Дети с удовольствием рассматривали коз, телят, которые расположились в кардах. Внутри двор был обставлен старинными вещами из «бабушкиного сундука» — здесь висели вышитые полотенца, полы украшали домотканые паласы. Было уютно и тепло. Они заняли второе призовое место.
Третье место завоевал Мавлютовский сельсовет. Здесь тоже был свой шарм. Дворик, украшенный в стиле деревенского дома, манил прохладой, богатым столом, где самым главным его украшением, конечно же, был деревенский хлеб из печки. Самовар «пел» свою песню и «дышал» паром. На искусственном пруду резвились рыбки. Все здесь дышало покоем.
Не отставали от призеров и другие участники конкурса. Везде столы ломились от лакомств. Перед каждым двором гостей встречали хлебом-солью, праздничными песнями. Фотовыставки, а они украшали каждый гостиный двор, были посвящены Году театра и отражали жизнь каждого сельского поселения.
Хочется сказать всем огромное спасибо за гостеприимство.
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