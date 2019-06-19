15 июня в Мишкинском районе прошел Сабантуй‑2019

Ведущие праздника в национальных костюмах сделали краткий экскурс в историю возникновения республики, главным соцветием которой по праву принадлежит наш благодатный и гостеприимный Мишкинский район. У нас во всей красе раскрывается талант хлебороба, пчеловода, спортсмена и неподражаемый дух российского народа. Ведь не секрет, что вековая история Республики Башкортостан состоит из множества событий и фактов. Мишкинский район неразрывно связан с республикой и является частицей ее столетней истории.

Наступает самый торжественный момент — поднятие флага Сабантуя. Этой чести нынче удостоились руководитель сельхоз-артели (СА) имени Ленина, заслуженный работник сельского хозяйства РБ Д. Осипов, победитель республиканской олимпиады профмастерства, студент Мишкинского агроколледжа К. Александров, режиссер марийского народного театра «У илыш» Н. Ахмадеева. Взмыло по флагштоку, затрепетало на ветру полотнище Сабантуя.

На сцене — главное украшение праздника, сводный хор работников культуры района, обладатель Гран-при Межрегионального фестиваля хоров и вокальных ансамблей «Звезды Белоречья». В едином порыве хор блестяще, на трех языках исполнил гимн Мишкинского района «Мишкан мыйын муро». На смену хору, под музыку волынки, на импровизированной сцене развертывается другое представление — реконструкция легенды возникновения села Мишкино. Перед участниками Сабантуя появляется конный обоз… В первой телеге сидит Орсай, на второй — Митряй и замыкает колонну Мишка. Следом за обозом с утварью идут женщины, дети в национальных костюмах. По версии краеведов название с. Мишкино исходит от имени основателя Мишки. Документ гласит, что башкиры дали запись от 24-го февраля 1709 года Михаилу Исенбаеву с товарищами Алпаем Алтыбаевым и Урускаем Асильдиным на владение вотчиной. В нем говорится так: «…вотчина от Чепыкова и до Сасьва урочища вверх по речке, по левой стороне той речки до вершины, через лес до вершины речки Аллагуш до речки Кыгазу до устья, а с устья до вершины по речке Сухояз по левую сторону. С вершины той речки к вершине речки Чукудо на низ по той речке Чукудо по левую сторону до озера, а с того озера по оврагу до болота Мохового, с болота по оврагу до речки Иняку и по той речке Иняку вверх по той речке по левую сторону до устья к Балтак-Илги и вверх по той речке Колки через дубраву до вершины речки Сатбая. С той вотчины Михайлу не изгонять. А кто другой будет, станут в ту вотчину, то вам стоять за той вотчиной вместе».

После сюиты, посвященной дружбе народов, гостей и участников Сабантуя поздравил руководитель муниципалитета П. Трапезников. Павел Владимирович пожелал всем участникам торжества провести время с пользой, поучаствовать в играх, аттракционах, спортивных баталиях.

Наступил самый торжественный момент — чествование передовиков производства, вручение правительственных наград, званий, почетных грамот. Ведь что ни имя, фамилия, если не легенда, то всегда на слуху. В хорошем смысле этого слова.

Ежегодно высоких производственных показателей добиваются на закрытии влаги тракторист-машинист сельхозартели имени Ленина В. Каликаев. Механизатор КФХ С. Васюткина В. Исламгалиев, тракторист-машинист КФХ Владимиров Э. И. Якупов.

На подготовке почвы к посеву первенствовал механизатор Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная» Э. Мустафин, второй результат сезона показал тракторист-машинист сельхозартели имени Ленина Э. Ямурзин, замкнул тройку призеров механизатор КФХ Кштаев С. Ш. А. Петросян.

На посеве первое место завоевал механизатор Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная» Ф. Хабертдинов. Второй результат у тракториста-машиниста сельхозартели имени Ленина С. Яметова, третье место занял хлебороб Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная» И. Ситдиков.

Первым делом самолеты…

Подлинным украшением Сабантуя стали полеты спортивных самолетов. Имитация воздушного боя крылатых асов заставляла замирать сердца — легкомоторные самолеты сходились на встречных курсах, идя в лобовую атаку. В последний момент летчики разводили машины в разные стороны. При форсаже дымки выходных патрубков рисовали в небе различные фигуры — сердечки, горки… Мишкинская палитра воздушных художников была полна яркими красками, пополнив громадный мольберт неба непередаваемой глубиной синевы. Натужно ревя моторами, самолеты закладывали немыслимые горки и иммельманы, штопоры и петли, срываясь в пике. Глядя на это красочное шоу, не одно детское сердечко заходилось в мечте — стать одним из них, покорить небо, пролететь над Мишкино.

«Этой ярмарки краски…»

Устроители колонн превзошли самих себя. Парад сельхозтехники удивил многих. Трудовые коллективы, шедшие в праздничных колоннах, отличались нынче не только массовостью, но и костюмированным представлением. Наибольшее количество участников представляли медработники, работники культуры, образования, библиотечной системы, энергетики, коммунальщики, СтройПроект и другие доблестные трудовые коллективы. В колоннах шли люди, на чьих плечах лежит наше с вами здоровье, образование, сфера обслуживания, спорт, культура и досуг, служба жизнеобеспечения и прочее.

На сценических и спортивных площадках шли свои баталии. Творческие коллективы района веселили народ песнями, танцами, шутками-прибаутками. Каждый талантливый человек или коллектив находили своих поклонников или почитателей.

Спортсмены упражнялись в беге, прыжках, отжиманиях, борьбе, интеллектуальных играх.

Блистал своими красками и детский Сабантуй. Здесь тоже определились свои победители и рекордсмены.

Находясь целый день среди участников Сабантуя, спортсменов, гостей района наблюдал такую картину: как четко и слаженно работал весь коллектив устроителей главного праздника года. Обкатав до мелочей всю программу, режиссеры-постановщики, сценаристы, руководители массовок сумели создать картинку грандиозного праздника, где даже гости чувствовали себя участниками шоу. А спортсмены, почувствовав помощь родных стен, смело шли на рекорды!