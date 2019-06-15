В деревне Ирсаево Мишкинского района прошло моление «Шелык кумалтыш»

Такое моление проводится после завершения весенне-полевой страды. Мари, живущие в разных местах, называют её по-разному: Кугу Агавайрем (Большой праздник поля), Кугу Лышташ (Большой лист). Моления перед полевыми работами называются «малыми»: Изи Агавайрем, Изи Лышташ. Этот обряд очень древний. Он зародился давным-давно среди первых земледельцев и является ровесником земледелия. Ведь земледелие распространилось по миру не просто, как отдельное занятие, а вместе со сложными верованиями и обрядами. Разные обряды были неотъемлемой частью земледельческих работ. Народу мари удалось сохранить и донести до наших дней многие из них, например: Изи Лышташ — весенний обряд перед началом полевых работ, Угинде пайрем — праздник нового хлеба, Покшым кува ден кугызалан пелештымаш — просьба богов заморозка сохранить озимые культуры…

Шелык, Агавайрем или Кугу Лышташ — один из этих обрядов. В старину он был одним из любимых праздников мари. Ведь обряд окончания весенне-полевых работ состоял не только из молений. После этого среди детей проводились разные состязания. Парни и девушки собирались у костра и играли в различные игры до самого утра. Обряд в разных местах проводился и проводится по-разному. Например, в Марий Эл Агавайрем проводится в отдельной роще, а в Мишкинском районе — на отдельной поляне, вернее части поля. Выкорчевав лес, восточные мари оставляли невспаханной отдельный участок. В древности верили, что именно там живут дающие изобилие Мланде Ава и Мланде Он (Мать и Отец Земли). По праздникам Кугече (Великий день) и Семык (Семик) землю в «Шелыке» охраняли всю ночь. Ведь вместе с землей с этого священного места могло пропасть и изобилие. Поэтому в такие дни там всю ночь горел костер и сидели селяне. В «Шелыке» укладывали три бревна, символизирующие древний марийский дом — кудо. Осталось только добавить, что всеми любимый в Башкирии праздник Сабантуй ведёт свое происхождение как раз от языческого обряда, проводимого после весенне-полевых работ.

К молению население сельского поселения облагородило не только «Шелык», но и Священную рощу деревни Ирсаево «Ирсай ял кумалтыш». Теперь эту рощу украшает новый забор. Заменены и вывески. В этом огромная заслуга главы сельского поселения Ирсаевский сельсовет Станислава Хазиева. Но работа на этом не остановится. На территории сельского поселения есть и другие священные рощи.

На моление «Шелык кумалтыш» пришли люди из разных уголков нашей страны: Москвы, Казани, Уфы, Караидельского и Калтасинского районов, деревень Мишкинского района и села Мишкино. Моление проводили четыре марийских волхва: старший карт Республики Башкортостан Геннадий Пастиев, карт города Москвы Эдуард Миннибаев-Ояр, карт города Казани Виталий Головин и местный мушан Эсен Элай. На моление в качестве гостей приехали председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав Пятков, советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Руслан Карамышев и заместитель главы муниципального района Мишкинский район Лариса Александрова.

Моление игрой на гуслях украсил Васли Ольош (Алексей Ибулаев), роль помощника карта выполнял Алексей Шамукаев. А. Шамукаев преподаёт историю в школе № 2 села Мишкино. В свободное время занимается реконструкцией древней марийской одежды, предметов быта и военного снаряжения. Благодаря ему, в этот день все пришедшие на моление смогли увидеть старинную марийскую одежду.

Моление прошло торжественно и чудно. После неё марийские карты и гости сели за круглый стол. Во время беседы гости из Правительства РБ отметили древность марийских обрядов, их значимость, уникальность для истории и науки и пожелали народу мари сохранить и преумножить это духовное богатство.