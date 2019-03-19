В Уфе к 100-летию Башкортостана издана новая энциклопедия

Издание является универсальной региональной энциклопедией, где представлен свод знаний о Башкортостане, его истории, месте и роли в Российской Федерации и мире. В энциклопедии основное внимание уделено общественно-политическому и социально-экономическому положению республики в разные периоды времени.

Книга состоит из двух частей. В первой части представлен обзорный очерк, характеризующий историю края, развитие политической, социально-экономической и культурной жизни Башкортостана. Вторая часть включает понятийные и биографические статьи, расположенные в алфавитном порядке.

Энциклопедия подготовлена на русском и английском языках, включает более 1800 статей (из них свыше 600 биографических). В издании содержится более 2100 иллюстраций и свыше 70 карт. Объем энциклопедии составляет 145,6 учетно-издательских листов, материалы которой заняли 800 страниц издания в формате 60х90 1/8.

Главным редактором энциклопедии является Президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов, ответственным редактором — директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» Уильдан Саитов.