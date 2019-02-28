В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в июне 2019 года V Всемирного курултая башкир.
Документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры башкирского народа, поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. С инициативой проведения конгресса выступил исполнительный комитет Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир».
Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса. Оргкомитету совместно с исполкомом союза «Всемирный курултай башкир» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 1 апреля 2019 года разработать и утвердить соответствующий план подготовки к этому событию с учётом проведения мероприятий в субъектах Российской Федерации.
Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.
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