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Культура
28 Февраля 2019, 12:48

В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в июне 2019 года V Всемирного курултая башкир.

Документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры башкирского народа, поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. С инициативой проведения конгресса выступил исполнительный комитет Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир».


Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса. Оргкомитету совместно с исполкомом союза «Всемирный курултай башкир» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 1 апреля 2019 года разработать и утвердить соответствующий план подготовки к этому событию с учётом проведения мероприятий в субъектах Российской Федерации.


Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.

Источник: https://newsbash.ru/policy/9580-v-bashkirii-projdet-v-vsemirnyj-kurultaj-bashkir.html


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