В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в апреле 2019 года V съезда Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана».
Документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры русских, проживающих в республике. С инициативой проведения съезда выступил исполнительный комитет организации.
Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда. Оргкомитету совместно с исполкомом Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.
Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.
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