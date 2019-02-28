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Культура
28 Февраля 2019, 12:50

В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении в апреле 2019 года V съезда Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана».

Документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры русских, проживающих в республике. С инициативой проведения съезда выступил исполнительный комитет организации.


Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда. Оргкомитету совместно с исполкомом Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.


Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.

Источник: https://newsbash.ru/policy/9579-v-bashkirii-podpisan-ukaz-o-provedenii-v-sezda-sobora-russkih-bashko...


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