В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана

Документ подписан в целях содействия укреплению межнационального мира и согласия, сохранению и развитию духовной культуры русских, проживающих в республике. С инициативой проведения съезда выступил исполнительный комитет организации.



Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда. Оргкомитету совместно с исполкомом Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» поручено до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.