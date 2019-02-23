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Культура
23 Февраля 2019, 14:00

«Мужественная поэзия Джалиля»

В Татарбаевской сельской библиотеке состоялся литературный час, посвященный творчеству замечательного татарского поэта Мусы Джалиля.

Мероприятие, организованное Венерой Ахметзяновой в целях пропаганды литературного наследия поэта, было приурочено ко дню его рождения.
Из рассказа библиотекаря участники мероприятия узнали о детских и юношеских годах Мусы Джалиля, о том, что будущий поэт с детства мечтал писать стихи.
Затем юные читатели познакомились с героическими страницами жизни поэта в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года тяжело раненный Джалиль попадает в плен. В плену, в нечеловеческих условиях, он не переставал бороться с фашистами — не оружием, а карандашом выразил свою ненависть к врагу. Стихи, которые писал Джалиль, в концлагере заучивались его товарищами и переписывались на клочках бумаги.
Прозвучали стихи Мусы Джалиля в чтении обучающихся школы. Библиотекарь оформила и провела библиографический обзор книжной выставки, на которой были представлены сборники стихов поэта. А свои знания о жизни и творчестве поэта-героя участники мероприятия показали в ходе викторины.
Когда-то Джалиль сказал: «Цель жизни в этом и заключается! Жить так, чтобы и после смерти не умирать». Хотя его уже нет среди нас, его стихи живы и будут жить вечно, пока мы их читаем.
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