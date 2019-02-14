Библиотека и театр неразрывно связаны друг с другом: во‑первых, они — учреждения культуры; во‑вторых, «фундамент» этих учреждений — литература (пьесы, романы, сказки и другие); в‑третьих, чаще в эти заведения ходят «для удовольствия».

Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с читателями — выставки как декорации, мероприятия, как спектакли. В связи с этим в Мишкинской центральной библиотеке были организованы тематические книжно-иллюстрированные выставки, такие как, «Путешествие в мир театра», «Прикоснись сердцем к театру…», «Многоликий мир театра», «Его величество ТЕАТР». Данные выставки знакомят наших читателей с историей развития театра, его разновидностями и самыми знаменитыми из них. В книжных выставках представлены книги, журналы, иллюстративные материалы, которые расскажут читателям о жизни актёров театра, выдающихся театральных деятелях. Также представлены произведения оте- чественной литературы, которые легли в основу спектаклей, отыгранных бесчисленное множество раз на театральных сценах, не теряющих свою популярность в течение нескольких веков подряд. Организация тематических выставок книжных изданий по театральному искусству, знакомство читателя с произведениями, по которым осуществляются театральные постановки, тематические книжные выставки об актерах, театре и театральном искусстве направлены на расширение читательской и зрительской аудитории.

Отдельно хочется отметить оформление стены в фойе библиотеки, которая называется «2019 год — Год театра». Она состоит из нескольких разделов: в первом разделе размещены фотографии театральных сцен из произведений А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Булякова и других авторов, где героев пьес сыграли работники центральной библиотечной системы Д. Аликаева, Л. Ахматгареева, Т. Казакова, Е. Кубашева, Л. Сахибгареева, В. Ускова, Г. Яковлева, И. Айбердина, О. Зайнетдинова, Ф. Хамидуллина; во втором и четвертом разделах — «Театры Республики Башкортостан» и «Театры России» — в них размещены фотографии различных видов театров, которые можно посетить; в третьем — высказывания великих людей о театре.