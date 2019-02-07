В Мишкино прошла презентация книги Галины Башировой «Чон ўжеш муралташ»

Тому есть объяснение. Эти люди выросли в советское время, когда основная часть молодежи жила в деревнях и говорила на родном языке. Ведь тогда работы хватало на всех. В свободное время эти молодые люди собирались и пели на родном языке. В то время Интернета, смартфонов не было. Поэтому люди свободное время проводили в живом общении. Они пели, танцевали, играли в разные игры… Во время таких вечеров и рождалось желание творить. Но в молодости этим людям не всегда хватало времени на творчество. Ведь в деревне работа никогда не заканчивалась. Потом всё свободное время уходило на семью, воспитание детей… Но любовь к родному языку не угасала, она просто замирала на время, ожидая подходящего времени. Чаще всего таким временем становится выход на пенсию.







Вот поэтому среди нынешних пенсионеров появилось много творческих людей. Появившееся свободное время дает условия для развития разных способностей. Способности, конечно, у всех разные, но желание творить у всех — огромное. Если бы этим людям в молодости помогли или дали возможность развить свои способности, они могли бы стать известными поэтами, писателями или композиторами, но судьба распорядилась иначе.







Несмотря на недостающие знания, самодеятельные авторы не унывают. Они учатся, пишут разные произведения и выпускают книги. Одна из таких авторов — Галина Баширова. Недавно она выпустила свой первый сборник — «Чон ўжеш муралташ» («Душа просит песни»). В последний день января прошла презентация этой книги.







Участников этого мероприятия, прошедшего в фойе центральный районной библиотеки, собралось немало. Как я уже сказал, автор книги — Галина Баширова, несколько лет назад вышла на заслуженный отдых. Поэтому и среди гостей, в основном, были люди пожилого возраста. Г. Баширова пишет не только стихи, но и песни. Поэтому поздравить автора пришли и творческие коллективы, исполняющие её песни: ансамбли «МуроЭм» марийского историко-культурного центра, «Мишкан сем» районного Дворца культуры, «Акарт» Баймурзинского Дома культуры.







Мероприятие песней автора открыли Олеся Мусалина и Татьяна Иванова. После этого Г. Баширова рассказала о своих детских годах, о своей прекрасной малой родине — деревеньке Белый Ключ.







Затем слово было предоставлено заместителю главы администрации района Л. Александровой. Она сердечно поздравила виновницу торжества и пожелала ей новых творческих успехов. Этому можно поверить. Ведь, как сказала на презентации председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина: «Теперь нам, пенсионерам, на работу ходить не надо, свободного времени много, поэтому пришло время творить».







Слово для поздравлений было дано и друзьям автора. А их у Галины, оказывается, немало. На презентацию книги приехали из многих деревень нашего района, а также из Калтасинского и Караидельского районов.







К поздравлению автора присоединились и её дочь Ирина с внуком Ярославом. Они прочитали любимые стихотворения своей матери и бабушки.







На презентации книги было исполнено десять песен автора. Их, кроме вышеперечисленных ансамблей, исполнили Светлана Каншаева, Тамара Исадыкова, Светлана Салиева, Раиса Федько, Елена Шаркаева и Алексей Ибулаев.







В конце вечера Г. Баширова выразила сердечную благодарность помогавшим ей выпустить книгу людям: подруге Тамаре Даниловой (оказала спонсорскую помошь), Алексею Ибулаеву, редактору газеты «ўжара» Калтасинского района Виталию Акиеву и другим.







Праздник завершился весёлым и задорным марийским танцем «Верёвочка».



Валерий Абукаев

