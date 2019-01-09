«Любимые художники Башкирии» продолжают художественный тур по республике

Презентации проекта с рассказом о художниках-земляках, встречами-концертами пройдут во Дворцах культуры 10 районов и городов:







14.01.19 — Бураево;







15.01.19 — Янаул;







16.01.19 — Большеустьикинское;







17.01.19 — Верхние Киги;







18.01.19 — Месягутово;







21.01.19 — Красная Горка;







22.01.19 — Давлеканово;







23.01.19 — Мраково;







24.01.19 — Кумертау;







25.01.19 — Архангельское.







Художники расскажут о своем творчестве, артисты споют песни. Почитатели изобразительного искусства могут принять участие в онлайн-голосовании в галереях проекта.







Главное событие — II церемония вручения народного рейтинга «Любимые художники Башкирии» состоится 31 января в ГКЗ «Башкортостан». Напомним, в январе 2018 года награды были вручены в четырех номинациях: «Легенды», «Мастера», «Актуальное искусство», «Самородки».



