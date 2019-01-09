«Любимые художники Башкирии» продолжают художественный тур по республике
Творческий проект «Любимые художники Башкирии» продолжает свой художественный тур. В январе 2019 года команда поедет на гастроли в города и районы республики, сообщил руководитель проекта Наиль Махмутов.
Презентации проекта с рассказом о художниках-земляках, встречами-концертами пройдут во Дворцах культуры 10 районов и городов:
14.01.19 — Бураево;
15.01.19 — Янаул;
16.01.19 — Большеустьикинское;
17.01.19 — Верхние Киги;
18.01.19 — Месягутово;
21.01.19 — Красная Горка;
22.01.19 — Давлеканово;
23.01.19 — Мраково;
24.01.19 — Кумертау;
25.01.19 — Архангельское.
Художники расскажут о своем творчестве, артисты споют песни. Почитатели изобразительного искусства могут принять участие в онлайн-голосовании в галереях проекта.
Главное событие — II церемония вручения народного рейтинга «Любимые художники Башкирии» состоится 31 января в ГКЗ «Башкортостан». Напомним, в январе 2018 года награды были вручены в четырех номинациях: «Легенды», «Мастера», «Актуальное искусство», «Самородки».
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