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Культура
9 Января 2019, 14:20

«Любимые художники Башкирии» продолжают художественный тур по республике

Творческий проект «Любимые художники Башкирии» продолжает свой художественный тур. В январе 2019 года команда поедет на гастроли в города и районы республики, сообщил руководитель проекта Наиль Махмутов.

Презентации проекта с рассказом о художниках-земляках, встречами-концертами пройдут во Дворцах культуры 10 районов и городов:


14.01.19 — Бураево;


15.01.19 — Янаул;


16.01.19 — Большеустьикинское;


17.01.19 — Верхние Киги;


18.01.19 — Месягутово;


21.01.19 — Красная Горка;


22.01.19 — Давлеканово;


23.01.19 — Мраково;


24.01.19 — Кумертау;


25.01.19 — Архангельское.


Художники расскажут о своем творчестве, артисты споют песни. Почитатели изобразительного искусства могут принять участие в онлайн-голосовании в галереях проекта.


Главное событие — II церемония вручения народного рейтинга «Любимые художники Башкирии» состоится 31 января в ГКЗ «Башкортостан». Напомним, в январе 2018 года награды были вручены в четырех номинациях: «Легенды», «Мастера», «Актуальное искусство», «Самородки».

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1258845-lyubimye-khudozhniki-bashkirii-prodolzhayut-khudozhestvennyy-t...


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