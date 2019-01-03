В Башкирии продолжат финансирование проекта «Культура малой Родины»

«Средства направляются на ремонт и закупку нового оборудования для сельских домов культуры, а также на новые постановки в детских и муниципальных театрах», — рассказала вице-спикер регионального парламента Эльвира Аиткулова.

В прошлом году, по словам Аиткуловой, субсидию получили 15 сельских домов культуры, пять муниципальных и три детских театра.

«Несмотря на объективные трудности, мы справились. В 2019 году на субсидии претендуют также 15 районных домов культуры. Точное распределение средств по ним будет позже», - сказала Эльвира Аиткулова.

В 2018 году проект «Культура малой родины» объединил в себе три направления: «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям». Общая сумма финансирования только по поддержке местных домов культуры Башкирии составила более 47 млн рублей, это второе место по Приволжскому федеральному округу, пояснили в пресс-службе регионального отделения партии.