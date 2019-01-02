Проект «Голос. Перезагрузка» не покорился Рушане Валиевой: артистка из Толбазов заняла третье место

По словам ведущего программы Дмитрия Нагиева, Рушана сделала невозможное — огромный шаг к своей большой жизненной победе. Шоумен считает, что Валиева была украшением проекта. В свою очередь девушка поблагодарила создателей «Голоса» за удивительный путь, своего наставника Сергея Шнурова за все безумства, которые они вместе творили на сцене, Дмитрия Нагиева за его профессионализм, а также родных и близких за поддержку.