Проект «Голос. Перезагрузка» не покорился Рушане Валиевой: артистка из Толбазов заняла третье место

Девушка исполнила легендарную песню принцессы поп-музыки Бритни Спирс «Toxic», за которую исполнительница в своё время получила премию «Грэмми».
По словам ведущего программы Дмитрия Нагиева, Рушана сделала невозможное — огромный шаг к своей большой жизненной победе. Шоумен считает, что Валиева была украшением проекта. В свою очередь девушка поблагодарила создателей «Голоса» за удивительный путь, своего наставника Сергея Шнурова за все безумства, которые они вместе творили на сцене, Дмитрия Нагиева за его профессионализм, а также родных и близких за поддержку.
Победителем седьмого сезона стал Пётр Захаров. Его наставником был композитор Константин Меладзе. Лучшим судьей стал лидер группировки «Ленинград» и наставник Рушаны Валиевой Сергей Шнуров.
Источник: https://newsbash.ru/society/culture/8385-rushana-valieva-iz-bashkirii-v-shage-ot-pobedy-pokinula-proekt-golos-perezagruzka.html