Рушана Валиева попросила жителей Башкирии поддержать ее в финале шоу «Голос. Перезагрузка»

Скромная 19-летняя девушка из села Толбазы покорила миллионы сердец и сейчас собирается сделать очередной рывок к победе.

«Дорогие друзья, 1 января в 20:00 на Первом канале состоится финал проекта «Голос», в котором я буду участвовать и представлять нашу родную республику. Я очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась к землякам Рушана Валиева.

Напомним, что в финальной части проекта победителя выбирают телезрители путем SMS-голосования. Добавим, что все средства, которые соберут во время выступления девушки, отправят в благотворительный фонд.

А уже 3 января Рушана Валиева примет участие в фестивале «TERRA ZIMA» на Гостином дворе. И порадует нас всех своим творчеством.