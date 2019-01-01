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Культура
1 Января 2019, 16:46

Рушана Валиева попросила жителей Башкирии поддержать ее в финале шоу «Голос. Перезагрузка»

Участнице седьмого сезона шоу «Голос» Рушане Валиевой из Башкирии, которая сегодня, 1 января, выступит в финале проекта, нужна поддержка зрителей.

Скромная 19-летняя девушка из села Толбазы покорила миллионы сердец и сейчас собирается сделать очередной рывок к победе.
«Дорогие друзья, 1 января в 20:00 на Первом канале состоится финал проекта «Голос», в котором я буду участвовать и представлять нашу родную республику. Я очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась к землякам Рушана Валиева.
Напомним, что в финальной части проекта победителя выбирают телезрители путем SMS-голосования. Добавим, что все средства, которые соберут во время выступления девушки, отправят в благотворительный фонд.
А уже 3 января Рушана Валиева примет участие в фестивале «TERRA ZIMA» на Гостином дворе. И порадует нас всех своим творчеством.
Источник: https://newsbash.ru/society/culture/8379-rushana-valieva-poprosila-zhitelej-bashkirii-podderzhat-ee-v-finale-shou-golos-perezagruzka.html
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