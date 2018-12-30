В Мишкинском районе прошла елка главы администрации для одаренных детей

В этом году на праздничное представление были приглашены 70 школьников со всех школ и учреждений дополнительного образования района. Самое большое количество «умников и умниц» оказалось в лицее № 1 имени Ф. Булякова села Мишкино (13), МБОУ СОШ № 2 (10), Большесухоязовской, Ирсаевской, Чураевской школах. Их старания не прошли даром — все они из рук Деда Мороза и Снегурочки получили праздничные подарки.

Открыли мероприятие маленьким концертом, подготовленным учащимися школ райцентра и воспитанниками учреждений дополнительного образования.

Ребят с наступающим праздником поздравили глава администрации района Р. Мусин и начальник районного отдела образования С. Александров.

— Вы — наше будущее, многие из вас, наверное, уже выбрали себе профессию, наметили планы. Очень хочется, чтобы вы никогда не забывали о своей малой родине, и, став дипломированными специалистами, вернулись к нам в район, — обратились они сидящим в зале. — Ваши успехи радуют не только родителей, но и нас. Поднимайте престиж района и дальше, завоевывайте еще больших высот, дерзайте и побеждайте! Пусть ваши ясные головы и трудолюбивые руки принесут нашему району процветание.

Работники районного Дворца культуры тоже приготовили детям подарок — театрализованное представление «Проделки Бабы Яги и Лешего», где роли мастерски сыграли И. Аликаева (Баба Яга), В. Кутлуметов (Леший), Д. Аслямов (Дед Мороз), Л. Иксанова (Снегурочка), О. Мусалина (Машенька), Т. Иванова (Снеговик).

Зал то взрывался от смеха, то затихал, переживая за судьбы главных героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки. Но, как бывает в добрых и волшебных сказках, зло было побеждено. Дети вздохнули с облегчением (особенно малышня).