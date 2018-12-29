В Мишкинском районе прошло новогоднее представление для детей из многодетных семей и детей-сирот

Кого только здесь не было? Гордо ходили «пираты Карибского моря», «гремел костями» Кощей Бессмертный, «порхали» изящные бабочки, неприступно глядели на суетящихся вокруг «смертных» Снежные королевы и Снегурочки, зорко наблюдали за дисциплиной в зале «Люди-пауки» и многие другие. Везде и всюду слышался веселый смех.

Со сцены детей и их родителей с наступающим праздником поздравила заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова. Она пожелала всем здоровья, успехов и новых достижений в учебе, веселых каникул.

Затем дети окунулись в мир сказочных приключений. Работники районного Дворца культуры подарили маленьким зрителям сказочное, красочное театрализованное представление «Проделки Бабы Яги и Лешего».

…Баба Яга-вумен и простофиля Леший хотели лишить детей праздника — они украли внучку Деда Мороза — Снегурочку. В поиск отправились Машенька и Снеговик, после к ним присоединился Дед Мороз.

Хитрые интриганы Яга и Леший потребовали у Деда Мороза исполнения их заветных желаний и только потом обещали вернуть Снегурочку. Как уже известно, под Новый год все желания исполняются — исполнились они и у «воров»: Баба Яга стала моделью, Леший получил дворец у моря.

Вернулась в круг друзей и Снегурочка, и праздник продолжился около елки на сцене, которая сверкала и искрилась яркими огнями.