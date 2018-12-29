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Культура
29 Декабря 2018, 14:25

В Мишкинском районе прошло новогоднее представление для детей из многодетных семей и детей-сирот

Зал в этот день был полон детьми, одетыми в карнавальные костюмы.

Кого только здесь не было? Гордо ходили «пираты Карибского моря», «гремел костями» Кощей Бессмертный, «порхали» изящные бабочки, неприступно глядели на суетящихся вокруг «смертных» Снежные королевы и Снегурочки, зорко наблюдали за дисциплиной в зале «Люди-пауки» и многие другие. Везде и всюду слышался веселый смех.
Со сцены детей и их родителей с наступающим праздником поздравила заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова. Она пожелала всем здоровья, успехов и новых достижений в учебе, веселых каникул.
Затем дети окунулись в мир сказочных приключений. Работники районного Дворца культуры подарили маленьким зрителям сказочное, красочное театрализованное представление «Проделки Бабы Яги и Лешего».
…Баба Яга-вумен и простофиля Леший хотели лишить детей праздника — они украли внучку Деда Мороза — Снегурочку. В поиск отправились Машенька и Снеговик, после к ним присоединился Дед Мороз.
Хитрые интриганы Яга и Леший потребовали у Деда Мороза исполнения их заветных желаний и только потом обещали вернуть Снегурочку. Как уже известно, под Новый год все желания исполняются — исполнились они и у «воров»: Баба Яга стала моделью, Леший получил дворец у моря.
Вернулась в круг друзей и Снегурочка, и праздник продолжился около елки на сцене, которая сверкала и искрилась яркими огнями.
В конце утренника все дети получили подарки от Деда Мороза.
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