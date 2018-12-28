В Мишкинском районе прошел парад Дедов Морозов

Организовали мероприятие активная и креативная молодежь села. В нем могли участвовать все, кому было не лень…приготовить костюмы, заготовить праздничную речь и представление, чтобы не было скучно гостям. Также не было ограничений ни по возрасту, ни по национальности. Условие было одно — развеселить и зажечь народ своим искрометным весельем, сделать праздник запоминающимся.

Завораживала разукрашенная площадь районного Дворца культуры, которая сверкала миллионами красок и огней. Из динамика лились новогодние песни. Праздник обещал быть веселым и сказочным.

Признаться, увидеть сразу девять Дедов было весело. Да еще говорили они на разных языках. Например, Дед Мороз и Снегурочка из Верхнесорокинского СДК запели новогоднюю песню и поздравили собравшихся на мероприятие людей с Новым годом на марийском языке. Может быть и не все поняли, но поддержали их дружными аплодисментами.

А из Кигазытамаково на парад пожаловали два Деда Мороза и иностранный гость — Санта Клаус и спели детскую новогоднюю песню так душевно, что было трогательно до слез.

Самыми танцующими и поющими Дедушкой и Внучкой оказались представители центральной библиотечной системы. Ах, как они зажигали!

Веселую дискотеку устроили и главные герои Нового года из агропромышленного колледжа. Благо, болельщиков у них было много — студенты — народ веселый, умеют настроение поднимать и себе, и людям.

Не зря говорят, что настоящий педагог должен быть артистом. Деды Морозы и Снегурочки детских садов «Ласточка» и «Родничок» доказали это на деле. От них веяло таким детским и добрым волшебством.

«Смех — это здоровье» — под таким девизом выступили Дед Мороз и Снегурочка центральной районной больницы, рассмешили людей рассказами из жизни. Ну, как же не засмеешься, если за один вечер одному и тому же человеку аж два раза «подложили» свинью!

Камеевские Дед Мороз и Снегурочка пришли на парад в сопровождении «нечистой силы» и организовали целое театрализованное представление. Не зря ведущий праздника назвал их «артистами МХАТа».

Праздник прошел, как одно мгновение. Пришла пора подвести итоги и «попробовать» первые блины. Вот что получилось — места среди Дедов Морозов распределились следующим образом: главные новогодние герои Кигазытамаковского сельского клуба и агропромышленного колледжа отмечены дипломами за участие, детские сады признаны третьими, камеевцы и верхнесорокинцы — вторые, победила в борьбе центральная библиотечная система. Все участники награждены дипломами и сертификатами на посещение бассейна.