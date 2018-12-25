В Башкирии культуру будут развивать по проектам «Культурная среда» и «Творческие люди»

Проекты созданы на основании указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и рассчитаны на шесть лет — с 1 января 2019 года до 31 декабря 2024 года. Соответствующие постановления правительства подписал врио главы республики Радий Хабиров. К каждому документу прилагается подробный паспорт.
Так, согласно паспорту постановления «Творческие люди» в Башкортостане будут созданы условия для реализации творческого потенциала нации. Предусмотрено создание в республике Молодежного симфонического оркестра, реновация Национального музея путем строительства фондохранилища, проведение фестивалей и конкурсов, поддержка коллективов творческими грантами, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, создание и реализация культурно-образовательных программ, среди которых — «Волонтеры культуры». Для осуществления всех пунктов проекта потребуется 1,119 млрд рублей, в том числе 30 млн из федерального, 1,030 млрд из республиканского и 58 млн из муниципальных бюджетов.
Проект «Культурная среда» предусматривает развитие инфраструктуры отрасли. До 2024 года запланированы создание центра культурного развития в Сибае, реконструкция Башкирского театра кукол и Национального молодежного театра им. Мустая Карима, реновация 27 региональных и муниципальных учреждений культуры, обеспечение 128 образовательных учреждений культуры необходимым оборудованием, инструментами и материалами, создание, реконструкция и капитальный ремонт 26 культурно-досуговых учреждений, обеспечение сельских жителей 10 автоклубами, создание 10 модельных муниципальных библиотек, оснащение оборудованием 12 кинозалов. Всего на реализацию проекта «Культурная среда» понадобится 5,174 млрд рублей.
Проект «Цифровая культура» предполагает цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. В задачи проекта входит создание новых виртуальных концертных залов на базе учреждений культуры, мультимедиа-гидов для выставочных проектов, организация онлайн-трансляций, оцифровка книжных памятников из фондов Национальной библиотеки. На этот проект необходимы средства в размере 52 млн рублей.