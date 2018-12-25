В Башкирии культуру будут развивать по проектам «Культурная среда» и «Творческие люди»

Проекты созданы на основании указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и рассчитаны на шесть лет — с 1 января 2019 года до 31 декабря 2024 года. Соответствующие постановления правительства подписал врио главы республики Радий Хабиров. К каждому документу прилагается подробный паспорт.

Так, согласно паспорту постановления «Творческие люди» в Башкортостане будут созданы условия для реализации творческого потенциала нации. Предусмотрено создание в республике Молодежного симфонического оркестра, реновация Национального музея путем строительства фондохранилища, проведение фестивалей и конкурсов, поддержка коллективов творческими грантами, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, создание и реализация культурно-образовательных программ, среди которых — «Волонтеры культуры». Для осуществления всех пунктов проекта потребуется 1,119 млрд рублей, в том числе 30 млн из федерального, 1,030 млрд из республиканского и 58 млн из муниципальных бюджетов.

Проект «Культурная среда» предусматривает развитие инфраструктуры отрасли. До 2024 года запланированы создание центра культурного развития в Сибае, реконструкция Башкирского театра кукол и Национального молодежного театра им. Мустая Карима, реновация 27 региональных и муниципальных учреждений культуры, обеспечение 128 образовательных учреждений культуры необходимым оборудованием, инструментами и материалами, создание, реконструкция и капитальный ремонт 26 культурно-досуговых учреждений, обеспечение сельских жителей 10 автоклубами, создание 10 модельных муниципальных библиотек, оснащение оборудованием 12 кинозалов. Всего на реализацию проекта «Культурная среда» понадобится 5,174 млрд рублей.