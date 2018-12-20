Народный ансамбль из Мишкинского района побывал с дружественным визитом посетил Йошкар-Олу

Визит известного в районе и за его пределами народного ансамбля был приурочен Году театра (2019 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом театра). Руководитель ансамбля Владимир Хамитов поделился впечатлениями от поездки:

— Мы прибыли в Йошкар-Олу накануне вечером, нас очень тепло встретили. Субботним утром к нам пришла уроженка деревни Тынбаево, ведущая Марий Эл радио Алефтина Кузнецова. Вместе с ней мы посетили издательство. Директор Юрий Соловьев провел экскурсию по издательству, нам предоставили возможность приобрести книги по скидке, а еще обещали помочь пополнить фонд наших библиотек, первую партию книг ждем уже на этой неделе.

На фирме марийских сувениров «Энсай» нас встретила руководитель Ираида Степанова, получившая миллионный грант от Президента Российской Федерации. По ее словам, если знать язык узоров, то можно многое прочитать по ним. Вся деятельность фирмы направлена на сохранение национальных традиций, обычаев, костюма.

Вкуснейшими национальными блюдами нас угостили в ресторане марийской кухни. После обеда пригласили в театр им. Шкетана, где мы смотрели драму С. Чавайна «Элнет». Удивительно талантливая игра актеров, волшебная атмосфера театра привели нас в восторг.

Приняв предложение выступить в антракте, мы поспешили на сцену. Зрители, может быть, и были удивлены внезапным появлением на сцене гостей из далекой мишкинской земли, но очень душевно встретили нас и подарили долгие аплодисменты.

После спектакля к нам потянулся народ — наши земляки, жители Марий Эл, работники культуры. Незапланированная встреча перешла в очень полезную и содержательную для всех беседу.

Второе утро в Йошкар-Оле началось с посещения национального музея им. Евсеева. В этот день с нами работал куратор Сергей Карпов — ведущий, юморист. Музей нас просто поразил. На первом — этническом этаже выставлены костюмы, элементы быта, обычаев марийского народа. Второй этаж называется «Природа». Здесь можно увидеть чучела многих обитателей местной природы.

Днем нас снова ждал театр им. Шкетана. Михаил и Екатерина Александровы провели экскурсию по театру. Нам посчастливилось прикоснуться к прекрасному — побывать за кулисами, в костюмерной и гримерных, посмотреть на театральные атрибуты ручной работы.

А вечером мы оказались в другом волшебном мире — театр юного зрителя нам подарил море положительных эмоций, представив нашему вниманию комедию «Кай, кай Иванлан». После спектакля за чаепитием мы общались с коллективом театра, его руководителем Олегом Иркабаевым, который уделил нам большое внимание. Встреча прошла плодотворно, мы очень обрадовались тому, что договорились о мастер-классе — коллектив театра обещал приехать к нам.

Хочу поблагодарить Олега Иркабаева, Сергея Карпова, Алефтину Кузнецову за такую организацию встречи, которая дала нам много полезного, интересного.