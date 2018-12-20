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Культура
20 Декабря 2018, 12:40

Каринэ Хабирова приняла участие в открытии Московской ярмарки народных промыслов

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова приняла участие в открытии Московской ярмарки народных промыслов России. В Москве развернулась юбилейная, 25-я выставка «Ладья. Зимняя сказка – 2018».

В экспозиции представлены работы более 1600 организаций и мастеров из 68 регионов России.
В рамках ярмарки проводится деловой форум, на полях которого в ближайшие три дня пройдут 15 конференций, мастер-классы, экспертные дискуссии и ярмарка контактов. Народные умельцы из Башкортостана представили сувениры ручной работы, национальные костюмы, ювелирные изделия, башкирский мед и многое другое. По мнению супруги врио Главы республики, очень важно как можно шире представить республику, ее национальные традиции и культуру в преддверии важных для Башкортостана событий.
«К 100-летию республики планируются мероприятия, которые будут проходить весной и осенью в Москве. Также в Уфе пройдут мероприятия, посвященные народным промыслам, ремесленникам. Я думаю, что это хорошее время заявить о себе, чтобы о Башкирии узнало как можно больше людей», — сказала Каринэ Хабирова.
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