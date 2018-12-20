Каринэ Хабирова приняла участие в открытии Московской ярмарки народных промыслов

В экспозиции представлены работы более 1600 организаций и мастеров из 68 регионов России.

В рамках ярмарки проводится деловой форум, на полях которого в ближайшие три дня пройдут 15 конференций, мастер-классы, экспертные дискуссии и ярмарка контактов. Народные умельцы из Башкортостана представили сувениры ручной работы, национальные костюмы, ювелирные изделия, башкирский мед и многое другое. По мнению супруги врио Главы республики, очень важно как можно шире представить республику, ее национальные традиции и культуру в преддверии важных для Башкортостана событий.