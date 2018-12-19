В Мишкинском районе состоялась встреча в рамках художественного тура проекта «Любимые художники Башкирии»

Главным результатом проекта станет Народный рейтинг художников РБ, а также издание книги о любимых жителями республики живописцах. По итогам голосования лидеры будут награждены призами.

В Мишкинском РДК состоялась встреча в рамках художественного тура проекта «Любимые художники Башкирии». На этот раз она стала юбилейной — тридцатой.

Импровизированная галерея собрала работы местных художников — Вадима Мадиярова, Светланы Шамаевой, Владимира Таранцева, Дима Галимова, Рима Галимова, Ульяны Небогатиковой и Ксении Киселевой. Творческий путь каждого из них оказался очень интересным, не менее большой интерес вызвали и их работы.

Участие в мероприятии яркой рэп-группы «VIA ЧАППА», певицы, вокалистки группы «Old School» Евгении Сафиной и арт-директор проекта, барда, автора-исполнителя Рамиля Бадамшина украсило встречу особой музыкальной ноткой. Ведущей «Русского Радио» Лейле Савицкой удалось создать запоминающуюся творческую атмосферу.

Ознакомиться с работами местных пришли обучающиеся лицея № 1 села Мишкино, любители и ценители художественных творений.