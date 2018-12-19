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Культура
19 Декабря 2018, 16:00

В Мишкинском районе состоялась встреча в рамках художественного тура проекта «Любимые художники Башкирии»

Народный рейтинг проекта призван показать всей России и даже за ее пределами, чем живут и что создают наши художники, создать художественный образ нашего региона. Благодаря искусству талантливых людей узнают нашу республику.

Главным результатом проекта станет Народный рейтинг художников РБ, а также издание книги о любимых жителями республики живописцах. По итогам голосования лидеры будут награждены призами.
В Мишкинском РДК состоялась встреча в рамках художественного тура проекта «Любимые художники Башкирии». На этот раз она стала юбилейной — тридцатой.
Импровизированная галерея собрала работы местных художников — Вадима Мадиярова, Светланы Шамаевой, Владимира Таранцева, Дима Галимова, Рима Галимова, Ульяны Небогатиковой и Ксении Киселевой. Творческий путь каждого из них оказался очень интересным, не менее большой интерес вызвали и их работы.
Участие в мероприятии яркой рэп-группы «VIA ЧАППА», певицы, вокалистки группы «Old School» Евгении Сафиной и арт-директор проекта, барда, автора-исполнителя Рамиля Бадамшина украсило встречу особой музыкальной ноткой. Ведущей «Русского Радио» Лейле Савицкой удалось создать запоминающуюся творческую атмосферу.
Ознакомиться с работами местных пришли обучающиеся лицея № 1 села Мишкино, любители и ценители художественных творений.
31 января будущего года в ГКЗ «Башкортостан» состоится II Церемония вручения Главной художественной награды республики самым любимым художникам Башкортостана по мнению народного голосования. А это значит, нам нужно поддержать своих земляков. Поддержите художников-земляков на сайте ARTRB.RU!
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