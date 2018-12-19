Детская музыкальная школа в Мишкинском районе была открыта в далеком 1967 году

Здесь ведутся занятия по следующим специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, сольное пение, изобразительное искусство, хоровое исполнительство, хореография, фольклорное направление (это обучение игре на двухрядной гармони и марийской свирели). Срок обучения — 5 лет. Число обу- чающихся на июнь 2018 года составило 370 детей, из них по классу хореографии — 212.

За период с 1967 года по 2018 год Детскую школу искусств закончили 560 выпускников по разным видам специальности. После ее окончания ряд выпускников продолжают обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях. Среди них К. Миндияров, Д. Алетдинова, А. Газизова, Р. Ханова, Э. Сахаутдинова, А. Хайдаршин. Некоторые выпускники работают по уже выбранной ими профессии, продолжают свое любимое дело и учат искусству детей.

В школе на сегодняшний день работают 13 преподавателей, из них 8 имеют высшее образование.

По классу фортепиано долгое время работают такие преподаватели как, Р. Исмагилова, Г. Ипулаева, О. Алексеева, К. Ильтимирова (начала работать в этом году), по классу баяна и аккордеона — А. Шамуратов, по классу гитары Н. Иванова, по сольному пению Л. Арсланова, по ИЗО — И. Александрова, хореографии — М. Яшкина, И. Ижбулдина, в области фольклора А. Ибулаев. Есть при ДШИ филиал села Большесухоязово, где преподавателем хорового пения является И. Шамуратова.

Преподаватели школы искусств систематически повышают свой профессиональный уровень. За последние 4 года курсы повышения квалификации прошли пятеро учителей.

За успехи в работе с подрастающими звездами преподаватели Р. Исмагилова, Н. Иванова отмечены грамотами Министерства культуры РБ, остальные — администрации МР Мишкинский район.

При школе в 2002 году создан детский вокальный ансамбль «Ладушки», гордо носящий звание «Образцовый», руководителем является Н. Иванова. Выступления маленьких артистов являются украшением любого мероприятия и праздника как районного, так и республиканского масштаба.

Воспитанники Детской школы искусств активно принимают участие в различных республиканских, всероссийских и международных конкурсах: в марте 2015 года пятеро обучающихся принимали участие в республиканском конкурсе «Йолдозлы балачак» для одаренных детей на телеканале «Туган тел»; в феврале 2017 года — участвовали во Всероссийском конкурсе юных музыкантов в городе Уфе, в номинации «Эстрадное пение», где Л. Саетгареева стала лауреатом II степени, а в номинации «Народные инструменты» К. Миндияров (баян) получил диплом за участие. Также воспитанники ДШИ участвовали в республиканском конкурсе «Йайгор» (с. Бураево), Всероссийском открытом детском эстрадном телевизионном конкурсе «Золотой петушок», республиканском фестивале творчества детей-инвалидов «Радуга талантов», республиканском детском конкурсе-фестивале «Таланты Башкортостана» (Уфа). Ежегодно дети принимают участие в республиканских конкурсах «Апрельские капели» (г. Бирск), «Созвездие талантов», «Хрустальная звездочка».

Преподаватель по классу ИЗО И. Александрова работает в школе искусств более 27 лет. За период работы выпустила более 90 обучающихся, из них 19, выбирая творческий путь, продолжили учебу в художественных отделениях училищ и институтов Республики Башкортостан и за ее пределами.

И в прошлом учебном году юные художники проявили себя на международном конкурсе детского юмористического рисунка «Черниковская Котовасия», региональном конкурсе-фестивале «Наследие Салавата», посвященном Году семьи и 70-летию города Салават, где стали лауреатами 3 степени и дипломантами. На Международном конкурсе детских рисунков им. Кузнецова (г. Стерлитамак) воспитанница И. Александровой заняла 1 место.

Помимо конкурсов ДШИ проводила благотворительные концерты в помощь строящемуся храму села Мишкино.

Администрация школы постоянно работает над сохранением, укреплением и пополнением материально-технической базы школы. За последние 5 лет было приобретено 2 баяна, 1 гармонь, 1 аккордеон, 3 курая, 2 блок-флейты, 1 домра, 1 цифровое фортепиано, 1 скрипка, аудиосистема, также было сшито более двухсот детских танцевальных костюмов, 36 пар обуви для хореографии.

Детская школа искусств в 2017 году принимала участие в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан для предоставления субсидий из бюджета республики на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами, где благодаря поддержке Министерства культуры РБ и администрации МР Мишкинский район РБ было приобретено новое фортепиано.

Библиотечный фонд школы составляет около 1000 экземпляров нотной, учебной и методической литературы.