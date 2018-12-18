Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сыграла на концерте к 100-летию республики

В концерте прозвучали камерные сочинения композиторов республики. На концерте выступила министр культуры Башкортостана — заслуженная артистка РБ, лауреат международных конкурсов и Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича, профессор УГИИ Амина Шафикова. Она сыграла Тему с вариациями Наримана Сабитова.

«Сцена Шаляпинского зала — это для меня самая ответственная площадка. Здесь я выросла как музыкант, здесь мои педагоги, коллеги и, самое главное, — студенты. Все они ждут от тебя высшего пилотажа и, выходя на сцену, ты должен стараться играть лучше, чем играл в предыдущий раз», — рассказала министр агентству «Башинформ».

Она отметила, что постоянно советуется со своим педагогом, профессором Наилей Галеевной Хамидуллиной, и этот концерт не стал исключением — накануне был урок с ней, где обе с ностальгией вспоминали студенческие годы. «Ее слова после выступления — самые важные для меня», — призналась Амина Шафикова.

Министр особо отметила важность исполнения в концертах башкирской музыки.

«Были периоды, когда я обращалась к музыке Бетховена, Листа, Шопена, Шумана, Рахманинова, Стравинского, но башкирскую музыку играю всегда. Профессор, основатель программы «Новые имена» в РБ Светлана Галеевна Хамидуллина говорила нам: «Играйте башкирскую музыку — лучше вас, башкир, ее никто не сыграет». И она была права — это те мелодии, которые звучат в душе с рождения. Я много играла башкирской музыки — Наримана Сабитова, Загира Исмагилова, Айрата Каримова, Лейлу Исмагилову, Рашита Зиганова, Роберта Газизова, Азамата Азнагулова».

В концерте выступила и заслуженный деятель искусств РБ, ректор УГИИ, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Амина Асфандьярова. В ее исполнении публика услышала прелюдию из цикла «Калейдоскоп» Мурада Ахметова. Дуэтом с заслуженным деятелем искусств РБ Зилей Юльякшиной ректор сыграла Фантазию Рафаила Касимова. Автор лично, поднявшись на сцену, поблагодарил исполнителей своего сочинения.

Министр и ректор признались, что из-за сильной занятости днем заниматься приходится по ночам — благо, на электронном пианино есть функция игры в наушниках.