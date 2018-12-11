Реализация проекта «Любимые художники Башкирии» продолжилась в Мишкинском районе

Благодаря искусству талантливых людей узнают нашу республику. Главным результатом проекта станет Народный рейтинг художников РБ, а также издание книги о любимых жителями республики живописцах. По итогам голосования лидеры будут награждены призами.

В Мишкинском РДК состоялась встреча в рамках художественного тура проекта «Любимые художники Башкирии». На этот раз она стала юбилейной - тридцатой.

Импровизированная галерея собрала работы местных художников - Вадима Мадиярова , Светланы Шамаевой , Владимира Таранцева, Дима Галимова, Рима Галимова , Ульяны Небогатиковой и Ксении Киселевой. Творческий путь каждого из них оказался очень интересным, не менее большой интерес вызвали и их работы.

Участие в мероприятии яркой рэп-группы «VIA ЧАППА», певицы, вокалистки группы «Old School» Евгении Сафиной и арт-директор проекта, барда, автора-исполнителя Рамиля Бадамшина украсило встречу особой музыкальной ноткой. Ведущей «Русского Радио» Лейле Савицкой удалось создать запоминающуюся творческую атмосферу.

Ознакомиться с работами местных пришли обучающихся лицея№1 села Мишкино, любители и ценители художественных творений.

31 января будущего года в ГКЗ «Башкортостан» состоится II Церемония вручения Главной художественной награды республики самым любимым художникам Башкортостана по мнению народного голосования. А это значит, нам нужно поддержать своих земляков. Поддержите художников-земляков на сайте ARTRB.RU!

http://artrb.ru/dpicontest/… Рим, http://artrb.ru/dpicontest/… Дим,

http://artrb.ru/contest/… Владимир, http://artrb.ru/contest/… Ксения

http://artrb.ru/photocontest/… Вадим, http://artrb.ru/contest/… Светлана