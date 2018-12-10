В Башкирии учредили Союз чувашских женщин

На этой же конференции был учрежден уфимский городской Союз чувашских женщин, который решено называть так же — «Сарпиге».
Председателем Республиканского Союза чувашских женщин «Сарпиге» избрана доктор медицинских наук, академик Международной академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Людмила Михайловна Бадретдинова. Председателем уфимской городской организации «Сарпиге» избрана доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного медицинского университета Ирина Витальевна Сухарева.
Союз чувашских женщин войдет в состав Союза женщин Республики Башкортостан в качестве коллективного члена на предстоящей конференции, сообщила председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.
Ранее в качестве коллективных членов в Союз женщин вошли Общество башкирских женщин и Общество татарских женщин «Сахибжамал».