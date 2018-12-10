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10 Декабря 2018, 11:36

В Башкирии учредили Союз чувашских женщин

В воскресенье, 9 декабря, состоялась учредительная конференция чувашских женщин. Конференция учредила Республиканский Союз чувашских женщин «Сарпиге».

На этой же конференции был учрежден уфимский городской Союз чувашских женщин, который решено называть так же — «Сарпиге».
Председателем Республиканского Союза чувашских женщин «Сарпиге» избрана доктор медицинских наук, академик Международной академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Людмила Михайловна Бадретдинова. Председателем уфимской городской организации «Сарпиге» избрана доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного медицинского университета Ирина Витальевна Сухарева.
Союз чувашских женщин войдет в состав Союза женщин Республики Башкортостан в качестве коллективного члена на предстоящей конференции, сообщила председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.
Ранее в качестве коллективных членов в Союз женщин вошли Общество башкирских женщин и Общество татарских женщин «Сахибжамал».
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