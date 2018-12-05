В Мишкинском районе отремонтировали сельский клуб деревни Кигазытамаково

О старосте деревни Кигазытамаково Тамаре Зариповой мы писали уже не раз. И всегда диву даешься ее неуемной энергии и огромному желанию изменить жизнь односельчан в лучшую сторону.

Новый повод рассказать о ее работе появился на днях — Тамара Владимировна сказала, что запланированные на этот год ремонтные работы в сельском клубе закончены. Нам захотелось увидеть все своими глазами и поделиться с нашими читателями.

Я помню, как выглядел этот деревенский клуб года два-три назад — обшарпанные стены, сгнившие полы, маленькая неприглядная сцена, старая печка. Первая мысль, которая тогда пришла мне в голову — неужели в таких условиях можно работать, на что же надеется эта женщина, соглашаясь на работу в клубе. Но, как оказалось, все зависит от самого человека. Перемены, которые нас ждали, были просто поразительными. Новый потолок, утепленные, обшитые гипсокартоном и покрашенные стены, новые полы, на которых теперь пляши да пляши. Засверкала белизной и запыхтела жаром новая печка. Придали уют тюли на окнах. Но самое удивительное — это сцена, которая просто тянет на себя взор каждого. Когда меняли полы, увеличили ее размеры. Теперь на сцене просторно, можно станцевать любой коллективный танец, а полы здесь покрыты ковролином. Кажется, что работала целая бригада, состоящая из мужчин. А нет — в большинстве своем вся работа выполнена руками Тамары Владимировны, более того, в приобретение строительных материалов она вложила и собственные средства. При этом Тамара Зарипова с благодарностью говорит о всех, кто ей помогал:

— Мы выполнили большой объем работы, помощь была оказана и со стороны администраций сельского поселения и района, районного Дворца культуры. Односельчане тоже помогли, с членами кружков мы постелили ковролин, кто принесет тюль, кто поможет физической силой. Ведь клуб для деревни, не просто очаг культуры, здесь кипит жизнь Кигазытамаково. Здесь собираются члены совета ветеранов, женсовета, актив ТОС. На сходах граждан решаются проблемы села. Отрадно, сельчане научились бережно относиться к тому, что сделано.

Печь я топлю два раза в день, дров у нас достаточно. Единственное огорчение — в этом сезоне мы не успели утеплить потолок, а это просто необходимо сделать, чтобы тепло не уходило. В остальном, у нас есть все условия для занятий кружков. Посещают кружки и взрослые, и дети, кому что по душе — фольклорный, сольного пения, хореографический, декоративно-прикладного искусства. Зимой организованно ходим кататься на горку, получается хороший совместный отдых на свежем воздухе.

В глаза бросается новая музыкальная аппаратура, интересуюсь, откуда.

— Старая аппаратура, которую я принесла из дома, еще служит, но можно сказать, что отработала свое, — говорит Тамара Владимировна. — А вот новую нам подарил глава сельского поселения Рустам Адгатович, за что ему отдельное спасибо.

Мы в постоянном поиске новых творческих идей, как только проведем один праздник, приступаем к подготовке к следующему, каждый день у нас репетиции то с членами одного кружка, то другого. Обязательно соберем людей с ограниченными физическими возможностями на День инвалида, к тем, кто не сможет прийти, пойдем сами. Они всегда нам рады. Уже приступили к подготовке Новогоднего мероприятия — сценарий отобрали, решили, где поставим елку, как украсим зал. Вот так и живем, работаем.